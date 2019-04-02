蜜月期僅1天！3個原因使Lyft僅2個交易日就破發

▲Lyft周一股價暴跌12%至每股69.01美元，上市僅2個交易日就破發。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國叫車服務公司Lyft的業務前景與先前並無差異，但投資人對Lyft股票的處理方式與該公司IPO時的情況卻截然不同。Lyft上周五以每股72美元掛牌，首日股價就飆漲8.7%，但本周一（1）股價卻暴跌12%至每股69.01美元。

這在IPO的股票上是非常罕見的，一般情況下，投資人會在第一天湧入，隨著動力減緩股價可能會略為下跌，但不會出現這種迅速跌破發行價的狀況，股價急速下跌可能意味著投資人開始懷疑Lyft是否估值過高。CNBC報導，Lyft的第2個交易日就破發主要可歸咎於3個原因。

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首先，Lyft上周五的交易量為7150萬股，周一則有超過4160萬股，都遠大於Lyft出售的3250萬股，這顯示出市場上短期投資者多於長期投資者。IPO顧問公司Class V Group創始人Lise Buyer表示，投機者退場可為真正的投資者騰出空間，基本面來說，Lyft資產負債表上多了20億美元的新資本。

其次，在缺乏動力的情況下，Lyft建立長期投資人的基礎仍面臨一些挑戰。其競爭對手Uber的規模則明顯大得多，預計很快就要上市，但尚未發布招股說明書，這意味著Lyft目前尚沒有其他上市公司可以作比較，投資人無法判斷Lyft的業務營運、成長狀況相應的股價交易水位在哪。

最後，回顧過去科技巨頭IPO的歷程，臉書在2012年上市後的第2天大跌11%，第3天又跌9%，且在5個月內都未反彈；Dropbox去年3月以每股21美元上市，6月股價漲至42美元，但現在又跌回IPO價；Snapchat母公司Snap於2017年上市，當時估值達240億美元，如今則為150億美元。

Revolution Ventures合夥人David Golden表示，「許多所謂的獨角獸公司進入市場，都將受到創辦人及私人投資者的利益驅動，而非公共投資者的利益，這與10年前相比有這巨大的不同。」這樣的案例今年我們可能會反覆聽到，因為接下來Uber、Pinterest、Slack及Airbnb這些已獲得龐大估值的公司將於今年陸續上市。

Lyft目前只有11%的股份可以交易，其餘都有6個月鎖定期，屆時員工和早期投資者在交易解禁後不管是獲利了結或認賠殺出，都有可能面對買盤不足的情況。