終結4年凍息！彭博調查：台灣央行明年第3季啟動「降息」　



▲彭博調查，有6成公債交易員預料台灣央行可能會在明年第3季重啟「降息」。（圖／記者何雨忠攝）

財經中心／綜合報導

經濟景氣趨緩，全球央行開始進入貨幣寬鬆政策，連美國聯準會都大唱「鴿」調，暗示今年將停止升息；而台灣央行3月剛結束理監事會議，利率維持連11凍，這也讓明年降息題材開始發燒。根據彭博報導，台灣央行今年仍可能維持凍息，但債市交易員對台灣未來降息的預期愈來愈強，預估明年第3季將降息半碼，結束漫長的近4年利率不動期，正式啟動降息。

根據彭博對台灣公債交易員的調查顯示，升息循環的預期已少有共鳴，且預料台灣央行可能會在明年第3季重啟「降息」，指標重貼現率時隔10年後將重回歷史低點1.25%。儘管長線降息預期增強，今年全年預料仍將維持不動的情況下，受訪有近8成的交易員預估指標10年公債將難突破歷史低點0.6251%。



在全部36位受訪者中，認為台灣未來將進入降息循環的高達6成，有3成表示不確定方向，而預估再進入升息的僅不到1成；而在上一季的調查中，估將進入降息循環比例僅略高於4成，此次明顯提高了許多。且調查顯示，台灣央行將在明年第3季降息半碼至1.25%，明年第4季則維持在1.25%。



最新調查顯示，台灣央行重貼現率預估中值（預測期為2019年第2季至2020年底）2019年第2季至2020年第2季均持穩在1.375%，也就是說，如果直到明年上半年重貼現率都維持在1.375%不變，料將追平2011年9月至2015年6月間長達4年維持不動的歷史紀錄。