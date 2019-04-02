地方減碳影響供電？　台電今年夏天不缺電有10%備轉安啦

▲台電今天首度發布《環境白皮書》，承諾電廠空汙排放2030年減半。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台電今（2）日首度發布《環境白皮書》，董事長楊偉甫表示，這次對外宣示，對於未來空汙排放及減量的決心，承諾2021年的電廠空污排放將比2016年減少30%、2025年減少40%、2030年達50%。

台電今天首度發布《環境白皮書》，內容涵蓋「因應氣候變遷」、「守護環境品質」、「聚焦循環創新」、「精進管理系統」、「營造生態共融」和「擴大內外議合」等環境永續藍圖6大策略面向，並訂定對外承諾所對應的12項策略構面及目標。

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針對外界關注的空氣品質議題，台電也在環境白皮書具體承諾電廠空汙排放的短中長期目標，配合政府能源轉型，2021年空汙排放強度將較2016年減少30%、2025年減少達40%，長期目標則是2030年台電整體空汙排放要直接減半；至於溫室氣體碳排放部分，2021年火力機組排放強度與2016年相比，將減排7%、2025年減15%、2030年碳減排達20%。

▲台電董事長楊偉甫。（圖／記者紀佳妘攝）

台電董事長楊偉甫表示，環境白皮書主要對外宣示，未來空汙排放以及減量的決心與目標，以符合社會期待。舉例來說，台中電廠目前積極改善、減少汙染量，像是9號機下半年也將進行改善工程。

此外，台中市政府為了改善空汙，限制空汙排放及煤炭使用量，外界擔憂供電是否有疑慮，楊偉甫指出，以現在減排方向，在空汙季節配合觀測指數減量發電，預計相關機組正在大修，夏季之前就會陸續歸隊，加上今年下半年就有新機組加入，因此夏季預估供電沒有問題。

楊偉甫說，今年原先設有10%的備轉容量率，預期下半年就會達到這個目標，另在空汙期間內的備轉容量率仍維持6%的目標，台電會盡最大努力，維持穩定供電。