比特幣飆破5千美元　一小時內大漲19％

▲ 比特幣今日在一小時內大漲19％。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

比特幣在2018年一直處於低迷狀態，但今日比特幣價格卻出現劇烈波動，在短短一小時內上漲19%，更一度來到5061美元，引發了市場擔憂。

據mashable報導，最大加密貨幣比特幣價格在整個2018年持續下跌，最終在12月達到約3,200美元的底部，從那以後，比特幣就一直處於緩慢的攀升，最近幾個月，比特幣也一直處於平靜狀態。

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然而，今日比特幣的價格在不到一個小時內飆升超過15％。根據CoinMarketCap的數據，比特幣從1比特幣兌4214美元，在短短1小時內漲至1比特幣兌5010美元，上漲幅度高達19%，更一度來到5061美元，創去年11月以來新高，但目前正在緩慢下降，處於4736美元。

比特幣的價格雖然經常波動，但這種激增是值得注意的，因為比特幣自2018年11月以來還沒有接近5000美元。此外，突然上漲帶回了2017年的記憶，當時這種巨大的價格上漲並非一帆風順。

▲ 比特幣價格波動頻繁，但原因卻很難辨別。（圖／路透社）

比特幣經常出現價格上漲，但背後的原因很難辨別，儘管價格出現負面變動，整個加密貨幣市場在2018年和2019年仍在穩步發展。

但近期比特幣並沒有任何重大的新發展足以促使這種快速的價格飆升，值得注意的是，即便是最大的加密貨幣交易所之一的首席執行長趙長鵬也表示，對價格飆升感到難過。

其他主要加密貨幣，包括以太坊（Ethereum）、瑞波幣（XRP）、柚子幣（EOS）和萊特幣（Litecoin）的價格都大幅上漲，但沒有比特幣多，目前所有加密貨幣的總市值為1580億美元。

事實上，最近的加密貨幣市場的消息相當消極。加密指數基金Bitwise最近的一份報告發現，市場上95％的比特幣交易量都是假的；美國證券交易委員會（SEC）上週推遲了對兩種比特幣ETF上市的決定；此外就在上週，韓國最大加密貨幣交易所Bithumb更遭到了駭客的攻擊，損失了1300萬美元。