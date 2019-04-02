中美洲經貿辦事處遊學講座　邀您到瓜地馬拉學西班牙文





▲中美洲經貿辦事處主任莊輝恩(左一)、瓜地馬拉駐台一等秘書兼領事Pedro Gordillo (左三)與瓜國觀光局及西語學校代表合影。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



政治中心／綜合報導



想學西班牙文嗎？瓜地馬拉駐台大使館、中美洲經貿辦事處(CATO)等2日舉辦遊學講座，由瓜地馬拉觀光局及語言學校代表介紹中美洲最夯的西語遊學地點，力推邊旅遊邊學習，同時體驗馬雅文化、殖民歷史及多元生態之旅。

主辦單位說，西班牙文使用者主要集中在拉丁美洲國家，全球約有五億人使用，為21國官方語言。以第一語言使用者數量排名，西班牙語為全世界第二位，僅次於華語。加上第二語言人口，總使用人數排名則為世界第三，僅次於華語及英語。

在台灣除了4所大學設立西班牙語言學系外，另有22所大專院校及超過100所高中職於第二外語選修中納入西班牙文的選項，也因為台灣與拉美地區雙邊經貿活絡，加上傳統上中南美洲是我外交重鎮，種種因素也帶動起國內西班牙語學習的風潮。



▼瓜國手工藝品，展現中南美風情。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

中美洲經貿辦事處(CATO)表示，為鼓勵國人赴瓜地馬拉當地學習西班牙文、深度旅遊，瓜地馬拉駐台大使館特別邀請瓜國觀光局(INGUAT)率領3家當地優質語言學校代表訪台參加「西語日」活動，並在台辦理講座說明當地西文學習課程及環境等，盼能鼓勵台灣民眾赴瓜國當地學習西班牙文外，亦可一覽瓜國各地豐富多元的旅遊景點。

這場瓜地馬拉遊學講座說明會，4月2日下午在大使館特區一樓交誼廳舉行，與會者包括瓜地馬拉駐台一等秘書兼領事Pedro Gordillo、瓜地馬拉觀光局(INGUAT)行銷處代表Karen Alvarez Anzueto及三所西語學校代表，分別介紹課程及環境，盼能鼓勵台灣民眾赴瓜國當地學習西班牙文，同時一覽瓜國豐富多元的旅遊景點。



▼瓜地馬拉西班牙語遊學講座。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



