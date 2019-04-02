影／烘焙新兵三能擴建無錫新廠　大陸市場營收可望成長一成

記者林淑慧／台北報導

全台最大烘焙器具廠三能集團今（2）日表示，受惠於導入自動化設備、大陸烘焙市場持續成長，加上大陸經銷業務將進軍三、四線城市，法人預估三能今年在大陸市場的營收可望年增一成。

▲三能集團財務長蕭凱峰（圖中）指出，三能目前在大陸無錫擴建新廠，即將在今年十月落成，明年投入量產，有助公司營運表現。（圖／記者林淑慧攝）

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從世界麵包冠軍吳寶春，到連鎖咖啡業者星巴克、85度C，其所採用的烘焙器具，都來自台灣最大的烘焙器具廠三能集團，去年12月中旬掛牌上市；三能表示，未來將擴大東南亞市場佈局，為集團營運增添動能。

三能集團財務長蕭凱峰指出，三能目前在大陸無錫擴建新廠，即將在今年十月落成，明年投入量產；依據三能規劃，大陸無錫新廠可增加約70萬片烤盤及50萬個吐司盒的年產能，換算可貢獻年營收約2.3億元。

▲全台市占率最高的烘焙器具大廠三能集團2018年回台掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

面對大陸人力成本持續上升，三能在大陸無錫的新廠房，將配置自動化產線並預計於明年投產；而三能自去年起搶攻大陸達利集團、桃李集團等客戶，透過加速自動化產線升級，可望降低成本並提升毛利率，法人預估可望推升集團明年回到四成毛利率的水準。

法人指出，三能在大陸的訂製類客戶訂單持續成長，預估大陸烘焙市場今年仍有12%至13%的成長，預估三能今年在大陸市場的營收可達14.9 億元，年增10.4%。

三能集團成立於1982年，目前事業體遍及大陸、香港、日本及印尼，主要業務為烤盤、吐司盒等烘焙器具的研發、生產及銷售。據內部統計，在台灣市場每十家烘焙坊中，有高達七至八家會使用三能的產品，是市占率最高的烘焙器具大廠。