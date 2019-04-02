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米其林指南下週揭曉！　台灣人心中5家連莊摘星餐廳出爐

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▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲「米其林指南台北2019」下周將揭曉。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

繼米其林團隊3月27日公布高CP值的平價美食「必比登推介」後，各方媒體已陸續開始預測下周4月10日揭曉的《米其林指南台北2019》，國泰優惠App(MyRewards App)3月搶先舉辦米其林摘星餐廳預測活動，吸引近5000名會員參與票選，統計結果2019年最可能連莊摘星的餐廳前5名，分別是祥雲龍吟、吉兆割烹壽司、頤宮、天香樓和RAW。另外，「本年度可能新進榜的摘星餐廳」第一名是鼎泰豐，其次則是教父牛排以及欣葉。

有趣的是，票選活動中的其中一題是「我心目中的星級餐廳」，最多人寫的是「媽媽」的料理，調查結果顯示媽媽煮的菜才是心目中最好的料理，認為媽媽的料理和阿嬤的古早味，才是星級美食，任何大廚師都無法複製心目中媽媽的味道；也有人感性的說「我心目中的星級料理是教父牛排，畢業後賺到的第一份薪水就迫不及待要請爸媽去吃教父牛排，看到爸媽吃的滿足的笑容，配上牛排熟成的美味，這畫面一輩子也不會忘記，也永遠不會忘記教父牛排帶給爸媽的滿足感。」此外，有民眾留言願意每餐都吃老婆的料理，這才是世界上最好吃的料理。

請繼續往下閱讀...

國泰金是米其林指南台灣獨家官方金融合作夥伴，旗下擁有近200萬會員的國泰優惠App上個月舉辦米其林摘星餐廳預測活動，邀會員票選「2019年最可能連莊的摘星餐廳」、「2019年可能新進榜的摘星餐廳」，以及「我心目中的星級餐廳」，吸引近5000人熱烈投票。本次票選活動以30歲到39歲的會員參與最為踴躍，男女比為4:6，票選時間自3月14日起至3月26日。

2019年最可能連莊的摘星餐廳前十名：
1.祥雲龍吟
2.吉兆割烹壽司
3.頤宮
4.天香樓
5.RAW
6.教父牛排
7.謙安和
8.Longtail
9.明福臺菜海產
10.請客樓

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關鍵字：米其林,米其林指南,國泰金

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