打造成「大東南亞級」國際企業　台灣大新總座林之晨提出「超5G策略」

▲台灣大新任總經理林之晨。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣大（3045）新任總經理林之晨4月1日走馬上任，今天（2日）正式對外見面，立刻宣示最新「超 5G 策略」，目標以10～15年時間，建構台灣大成為一個「大東南亞級」的國際企業，同時尋找下一個成長曲線，打造擴張10倍市值到1000億美元的科技電信集團。

首先談到「超 5G 策略」，林之晨表示，這分別代表Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia)的5大面向，其中「Gift」代表集團的大數據、700萬用戶、800家全通路資源，「Group」代表整合集團的凱擘、momo、AppWorks，「Grit」代表10～15年的中長期目標，「Green」則是永續發展，最後「GSEA」就是建構台灣大成「大東南亞級」國際企業。

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林之晨比喻自己像外星人從一個星球（AppWorks）移民到另一個星球（台灣大），不但身兼重任，而且要把這個星球裡的鋼鐵部隊不同DNA組成成份快速整合，以便他的指揮艇能與台灣大無敵鐵金剛完全合體。

▲台灣大新任總經理林之晨。（圖／記者湯興漢攝）

林之晨強調，台灣大連續7年拿下電信業EPS獲利王，並成為全台灣市值第16大的企業，主要是擁有很強快速迭代、數據導向與觀察調整能力，如今電信戰場已在改變，只做電信本業這塊是不夠的，必須轉型另闢新戰場，他要帶領團隊創造公司第二、第三、第四甚至是第N條成長曲線。

林之晨表示，目前已看到momo出現第二成長曲線，未來將不排除與momo相互合作，尤其台灣大每月擁有700多萬的活躍付費用戶，若將這些對台灣大信任的用戶轉移至momo，不但可將momo推升為區域級的電商公司，甚至有機會成為亞洲Amazon。

談到自己並非電信背景，如何運用軟體知識引領台灣大，林之晨表示，電信是個成熟產業，再過5到10年，不但將會被劃歸為傳統產業，屆時未能即時轉型成功的業者，還可能面臨生存危機，所以台灣大必須積極轉型升級，朝向數位、AI人工智慧、IoT物聯網等產業前進。