阿凡達鼠代替人體試藥　國研院「源自病患的腫瘤庫」縮短試藥過程

▲國家實驗研究院開發出可替代人體試藥的「阿凡達鼠」。（圖／國家實驗研究院提供）

記者邱倢芯／綜合報導

國家實驗研究院國家實驗動物中心開發出可替代人體試藥的「阿凡達鼠」，同時打造「源自病患的腫瘤庫」，短期內可以縮短試藥過程，輔助精準給藥；長期更有機會利用病患腫瘤切片與腫瘤庫的資料比對，直接精準給藥，免去試藥過程。

癌症病患的阿凡達鼠 啟動癌症藥物個人化世代

為了發展更精準的癌症藥物測試系統，國研院動物中心在2015年成功研發出缺乏免疫力、不會排斥人類組織的「高度免疫不全小鼠」，可以提高腫瘤接種成功率。今年則進一步運用此高度免疫不全小鼠接種來自病患的腫瘤組織檢體，成功研發出個人化的藥物測試替身－阿凡達鼠。

請繼續往下閱讀...

阿凡達鼠可以維持病患自身的腫瘤特性，據以進行分析，在以經驗性藥物治療期間，同時進行有效的藥物測試，針對不同病患找到最適合的癌症解方，可說是開啟了癌症藥物個人化世代。

癌症病患腫瘤庫 加速實現精準醫療

除了阿凡達鼠可以替代病患進行藥物測試萬，國研院動物中心更與成功大學攜手合作建立台灣第一個「源自病患的腫瘤庫」（Patient-Derived Xenograft bank），將成功移植到阿凡達鼠的人類病患腫瘤，大量培育後進行冷凍保存，並建立資料庫，供後續研究與藥物篩選使用。

在科技部生科司「生技醫藥核心設施平台」計畫經費補助下，國研院動物中心自2017年8月起，使用阿凡達鼠，有系統的自成大醫院收集南部發生率高的大腸直腸癌及肝癌等檢體，進行腫瘤移植、培養及冷凍保存。在過程中，更與成大醫學院研究團隊合作針對特定腫瘤進行腫瘤標記分析與藥物篩選，擴大運用效益。目前腫瘤庫已收集10種以上的腫瘤類型，超過120個腫瘤檢體，現已陸續上線，提供全國各學研機構的研究團隊申請使用。