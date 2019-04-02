智慧型手機競爭激烈　日本品牌存在感日漸下降

▲日本手機廠商發展遇到困難。（示意圖／取自pakutaso）

科技中心／綜合報導

日本在智慧型手機領域的存在感逐漸降低，日媒報導指出，過去日本曾有10多家手機廠商，但現在僅剩一半，且隨著日本將於今年夏季過後禁止電信資費與手機捆綁促銷政策的實施，預期將造成日本手機業新一波的震盪。

據《日經新聞》報導，在2000年左右，日本手機業一直處於封閉式發展，國內共有10多家廠商互相競爭，並開發出聯網服務等領先全球手機產業的功能，但隨著蘋果發表iPhone後，智慧型手機在短短幾年內席捲全球手機市場，日本市場也不例外，在這樣的潮流下，日本國內的手機廠商目前僅剩下5家。

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以索尼（Sony）來說，該公司現在將手機業務的主要目標放在日本、歐洲、香港及台灣，東南亞地區則將縮小營業，並減少未來新品的投放。過去索尼曾與瑞典的愛立信（Ericsson）合作，以Sony Ericsson的品牌名稱闖蕩手機市場，當時全球市場的年出貨量超過1億部，但雙方合作關係在2012年解除，改由索尼單打獨鬥，表現卻平平，目前全球市佔率甚至還不到1%。因此索尼近年來逐步縮減智慧型手機部門，不少分析師也認為索尼這樣的決定是正確的。

其他像是已由鴻海入主的夏普（Sharp），雖然想開拓海外市場，但目前日本國內的銷售仍佔該公司銷售的一半以上。而希望能在日本、美國發展業務的京瓷（KYOCERA）也不是很順利，先前也退出美國的低價預付款型手機市場。放眼全球市場，蘋果、三星、華為等公司競爭相當激烈，反觀日本手機廠，在全球的市佔率不佳，就連有一定基本盤的日本國內市場近年來也不一定穩固。

報導指出，這一切要回朔至2007年，當時日本總務省下令實施電信資費與手機設備分離的政策，因為無法藉此促銷，導致手機價格高漲，手績銷量因此大幅下滑，而在2008年iPhone進入日本市場後情況變得更為嚴重。因此，若是今年夏季過後，電信資費與手機設備必須完全分離的政策正式上路，換手機的週期將變得更長，勢必會對尚存的日本手機廠商造成不小的衝擊。