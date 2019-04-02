收益率破4%好會賺！　勞動基金今年前2月大賺1694億衝新高

▲根據統計，勞動基金今年前2月大賺1694.4億元，一舉創下歷史同期收益新高。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（2）日公布最新投資績效，截至今（2019）年2月底，整體勞動基金累計收益數高達1694.4億元，一舉創下歷史同期收益新高，收益率4.38%，其中單月再賺553億元，勞動基金運用局表示，美中貿易戰稍有進展，加上全球資金寬鬆，推升股市與債市同步反彈回升。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今年2月28日，整體勞動基金規模為4兆321億元，其中新制勞退基金規模為2兆2385億元，舊制勞退基金規模為9296億元，勞保基金規模為7132億元，就保基金規模為1269億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

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整體勞動基金2月勞動基金評價後收益數為1694.4億元。新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為4.32%、5.13%、4.54%、0.4%、0.15%及0.38%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3232億元，收益數為128.8億元，收益率為4.17%。

▲美中貿易戰稍有進展，推升股、債市同步彈升，帶動基金收益持續成長。（示意圖／記者張一中攝）

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在2月表現分別是2.67%、2.31%、0.34%、4.6%及-0.58%。勞動基金運用局表示，2月份國際金融市場，在中美貿易協商持續往正面發展、美國聯準會放緩貨幣政策緊縮腳步、新興市場國家主要央行維持寬鬆立場等因素，使得全球股票市場持續回升。

勞動基金運用局表示，整體來看，雖然全球景氣成長呈現疲弱，但國際上主要央行貨幣政策仍維持相對寬鬆，有利於金融市場表現，後續仍須觀察中美貿易協商進度、英國脫歐事件發展、歐洲部分國家財政議題及主要國家經濟成長走緩程度等，皆是全球經濟前景潛在風險。