連假前市場追高意願低　台股收盤上漲47.67點10,700關卡得而復失



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股周一全面收漲，亞股也歡漲，激勵台股今（2）日在台股三王領漲下，延續昨日走強氣勢，加上台塑三寶齊上攻，金融權值股同步攀揚，激勵大盤指數站回昨日得而復失的10,700點關卡，而儘管鴻海及5G相關族群領漲，清明連假前投資人追高意願降低，午盤後行情收斂，終場集中市場加權指數上漲47.67點，收10,690.30點，漲幅0.45%，成交量新台幣1333.7億元。

台積電（2330）今日股價開高震盪，終場漲約0.20%、來到246元；股王大立光（3008）則是三雄中表現最強勢者，今日股價強勢反彈，盤中漲幅逾 3.3%，終場漲3.24%、報4,625元，站回昨日失守的 5 日線與月線；鴻海（2317）延續昨日走強力道，今日續攻高，盤中一度大漲3%、來到82.6元，創近8個月新高，終場漲勢收斂漲1.49%，站上82元大關。

其他權值股日月光投控（3711）和聯發科（2454）上漲2.77%、漲1.75%。大型金融股今日表現不俗，像是富邦金（2881）及國泰金（2882）漲幅有0.8%、0.67%，其他中信金（2891）、台新金（2887）及玉山金（2884）則收漲有0.4%-0.7%左右漲幅。

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而今日盤面另一個亮點為工具機族群，由全球傳動（4540）與直得（1597）雙雙漲停領軍，激勵上銀（2049）終場也有超過7%漲幅。而5G題材下，相關散熱族群如健策（3653）直奔漲停，泰碩（3338）也大漲逾9%，還有雙鴻（3324）、超眾（6230）、奇鋐（3017）今日也全面上漲。