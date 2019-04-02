吊嘎萌蘿莉與「巨蟒鱷魚」共浴　開心幫刷牙不怕攻擊

實習記者陳妙津／綜合報導

印尼爪哇島丹格朗市（Tangerang City）一名小女童瑪哈拉妮（Maharani）竟與鱷魚共浴？一段她與蛇、鱷魚、巨嘴鳥3種動物在浴室裡嬉戲的影片近日在網路引發討論，只見瑪哈拉妮不僅不害怕，甚至還拿出牙刷幫鱷魚刷牙，看起來宛如好友一般，讓網友們都大呼「神奇」。

綜合外媒報導，從影片中可見，3歲多的瑪哈拉妮穿著黃色泳衣坐在浴缸中，還不斷撫摸著也同在缸內的一條黃色蟒蛇，不時還潑水給一旁的鱷魚嬉戲，而後方水桶則蹲踞著一隻巨嘴鳥。

▲▼瑪哈拉妮細心地幫鱷魚刷牙。（圖／翻攝自youtube／AllVideoKingdom AVK）



玩著玩著，瑪哈拉妮甚至還拿著牙刷細心替這些動物們刷牙，雖然蟒蛇看起來不太願意，但仍沒有張嘴攻擊，而鱷魚則更加配合，即使被瑪哈拉妮刷到眼睛也沒有狂性大發，只是略顯無奈地癱在女童懷中。該段影片的拍攝者目前未知，不過很可能是瑪哈拉妮的父母。

▲▼印尼女童與鱷魚蟒蛇共浴還幫刷牙，完全不怕動物攻擊。（圖／翻攝自youtube／AllVideoKingdom AVK）





瑪哈拉妮受到父親Syahrul的影響，平時就相當喜愛小動物。據悉，某日Syahrul一如往常到到寵物市場買回受傷的小動物醫治，其中包含一條80厘米長的小鱷魚。Syahrul表示，當時賣方開價39英鎊，好在後來答應可以用價值22英鎊的鳥來交換，他便把鱷魚帶回家後細心照顧。

當時2歲大的瑪哈拉妮對小鱷魚相當好奇，在日積月累的互動下，逐漸與爬蟲類動物產生友誼，現在甚至連睡覺都要一起。Syahrul說，「我相信牠們還是一種肉食性動物，但與牠一起生活的日子裡，我確信牠們可以被馴化，也能像寵物一樣愛人。」