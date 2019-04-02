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休旅車害「騎士變沖天炮」　急煞聲太恐怖網驚：不小心點超過10次

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記者陳凱力／新竹報導

新竹市光復路1日傍晚發生一起疑似休旅車違規左轉撞上直行機車事故！一台深灰色休旅車於綠燈時未禮讓對向直行車先行左轉，造成對向一名直行機車騎士因來不及煞車瞬間撞上，現場畫面拍下這驚險一瞬間。

▲休旅車「彈飛」騎士　「沖天炮急煞聲」不小心點超過10次。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲休旅車未依指示燈左轉撞上直行的機車騎士。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

影片中可看到左方直行車中深灰色休旅車越過一旁乖乖等待對向直行車通過的白色車輛，休旅車向前行駛後欲直接左轉，而對向直行的機車騎士迎面行駛而來，雖然休旅車在遭撞上前一秒鐘緊急踩下煞車，但機車騎士仍因來不及煞車直接撞上休旅車的右車頭。

影片中發出刺耳的急煞聲，緊接著「碰」的一聲，騎士瞬間凌空飛起掉落在地上，路人見狀趕緊撥119，警察也快速的在1分半鐘內趕到。只是瞬間撞擊的畫面及煞車聲太震撼，有網友說「不小心就看超過十次」，網友們也紛紛留言指責休旅車駕駛，「轉彎車未讓直行車先行雞腿買駕照喔」、「看來是ABCD柱都擋住了是吧？」、「休旅車要趕在清明前當忌日嗎」。

▲休旅車「彈飛」騎士　「沖天炮急煞聲」不小心點超過10次。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲內側的白色車輛乖乖等待對向直行通過，而灰色休旅車直接越過他往前行駛左轉。

新竹市消防局表示，車禍受傷的18歲機車騎士表示，雙膝、右大腿疼痛，由於他意識清楚，且生命徵象穩定，消防人員已將他送往新竹馬偕醫院救治。

▲休旅車「彈飛」騎士　「沖天炮急煞聲」不小心點超過10次。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲機車來不及煞車撞上休旅車後導致後輪騰空，騎士也被撞擊力噴飛後再著地。

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關鍵字：交安,事故,違規左轉,新竹大小事,禮讓直行

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