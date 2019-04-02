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首家兩岸聯營律師所掛牌　選址廈門瞄準「企業涉台需求」

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▲首家兩岸聯營律師所掛牌　選址廈門瞄準「企業涉台需求」。（圖／福建自由貿易試驗區）

▲授牌儀式日前在廈門舉行。（圖／福建自由貿易試驗區）

記者蔡紹堅／廈門報導

「福建聯合信實律師事務所」與「台灣廣和兩岸法律事務所」3月29日在福建自貿試驗區廈門片區成立聯營辦公室。這也是大陸2017年頒布實施《司法部關於放寬擴大台灣地區律師事務所在大陸設立代表處地域範圍等三項開放措施的通知》後，第一家獲批設立的大陸與台灣地區律師所聯營辦公室。

聯營辦公室成立後，雙方可以用聯營的名義，辦理大陸以及台灣法律事務，或者合作辦理跨境和國際法律事務，有望促進兩岸律師所之間的資源共享，實現優勢互補、互惠互利、共同發展。

廈門自貿委相關負責人表示，聯營辦公室的成立，恰逢投資負面清單中放寬了自貿區服務行業投資領域的准入門檻，發揮了自貿區先行先試的政策優勢，促成了這段兩岸律師事務所的「聯姻」，對推動兩岸交流發展，打造台胞台企登「鷺」第一家園將起到很好的促進作用。

廣和兩岸法律事務所所長蔡文彬說，會將聯營辦公室選在廈門設立，最主要是廈門自貿片區具有面向台灣的特點，並有一定數量的涉台法律服務市場需求，「在廈門自貿片區設立或落戶的公司，或多或少都有涉台的關聯，聯營辦公室的成立，能讓這些公司就近獲得台灣和大陸的高效法律服務。」

信實律師事務所是福建執業律師最多的律師事務所之一，目前有200多名執業律師，其中包含10名台灣律師。信實律所涉台部主任楊朝瑋指出，聯營辦公室除可受理一些傳統的涉台涵蓋民商事案件外，還可以開展新類型法律服務，比如大陸企業到台灣投資的盡職調查、對台灣判決執行的申請及認可等等，「這些法律委託只有在兩岸律師事務所建立聯營機制的前提下，才能正當正常地開展。」

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關鍵字：兩岸聯營律師所辦公室,兩岸聯營律師事務所

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