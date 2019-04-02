嫌存股效率太低？券商教你「小額槓桿存股」賺3倍股息 　



▲小資族可透過小額槓桿存股，創造3倍的股息。（圖／記者陳亭伃攝）



記者劉姵呈／綜合報導

資金不多的小資族大多會利用小額存股，慢慢累積第一桶金，但是也不少人大嘆：「存股的效率實在太慢了！」為解決小資族的煩惱，康和證券首創「小額槓桿存股」，適當的使用槓桿，更可以坐享相同標的、相同投資金額，股票庫存量增加的好處，存股也有機會賺到3倍的股息！

針對穩紮穩打賺取時間複利的投資人，康和證提供定時定額千元存股服務，可從康和證券精選的50檔0050成份股及20檔ETF，選擇標的定時定額扣款，扣款金額3,000元起跳。而有別於傳統的定時定額存股平台，若是「想加速累積人生第一桶金、並願意承受風險的族群」，可透過康和證券「新金鑽平台」，以存股型自訂槓桿股權選擇權，放大預期殖利率的報酬率，最高可達3.5倍，有機會享受股息翻倍的效益。

▼不同券商千元存股交易方式比一比。（圖／康和證券提供）

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槓桿存股的效益有多大？以高股息ETF（0056）為例，過去五年平均發放現金股利1.18元，以3月28日收盤價26.24元計算，現金殖利率為4.5%。若運用存股型自訂槓桿股權選擇權，可自選槓桿1~3.5倍等比放大預期殖利率報酬，以3倍槓桿為例，以26.24元價格成交1,000股，只需付出8,746元（26.24元×1000/3），扣除所有成本（存股型商品年化費率1.8%），每年可享有高達8.1%的現金股利收益率。

換句話說，如果以3,000元買存股型自訂選擇權，並選擇3倍槓桿的0056 ETF做為標的，以3月28日收盤價計算，可以買到342股0056 ETF庫存部位（3倍的零股庫存量）。若持續每月固定3,000元下單購買3倍槓桿的0056 ETF商品部位，一年後即可累積商品庫存達4,104股（以3月28日收盤價計算），參加除權息時，槓桿存股機制會將現金股利轉為股數，以現金股利率4.5%計算，經過除權息日後，這4,104股將增加為4,288股。

康和證券表示，此次推出的存股方案，強調「高股息、低總價」概念，讓投資人每月可輕鬆用3,000元入門價，買進優質個股或ETF，並透過時間複利的威力，享受存股創造的雪球效應。