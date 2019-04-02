台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

今年以來台股表現亮眼，累計加權指數第1季上漲9.4%，櫃買指數上漲12.98%，月線連三紅。而台股股票型基金第1季表現戰勝大盤，績效前十名的台股基金報酬率皆在18%以上；而統計145檔股票型基金平均報酬率為13.42%，其中又以科技型14.32%表現最好，其次為中概型的14.18%及店頭型的13.95%。

統計至3月29日止，第1季績效前十名的台股基金，分別為群益長安、野村優質-S類型新台幣計價、野村優質-累積類型新台幣計價、群益中小型股、群益奧斯卡、安聯台灣智慧、日盛上選、統一台灣動力、安聯台灣大壩、群益店頭市場等基金，報酬率皆有18%以上。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光評估，可中性樂觀看待第2季行情，大盤格局以高檔震盪可能性大。風險雖然依舊存在，需要小心以對，但景氣確實是逐季變好，因此股市就算有修正，應該也不足為懼。至於投資策略，見到部分產業春燕已到，主動式的選股布局，目前是不錯的時機。

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詹祖光表示，台股今年至今的表現堪稱穩定，從年初至今，漲幅約10%左右，主要來自於基本面轉佳以及資金面的回流。去年第4季是最恐慌的時候，廠商訂單、存貨都是最差狀況，現在已經從谷底回升。之前投資人多擔心美國升息，但現在這個因素消除，甚至還有降息聲音出現，進而吸引資金回流，因此台股就技術面來看，可見到中長線的年線、季線依然走揚，甚至在年線附近擁有滿強的支撐。

群益投信表示，展望4月份，中美貿易戰無進一步利空，預期雙方談判將趨向正面緩解，在中美貿易戰爭端放緩及FED態度轉為更為鴿派，指數短期風險不高，但遇到2018年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，現階段盤面主流仍將是科技新題材為主流。