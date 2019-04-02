台北超級富豪人數全球第8！買愛馬仕用牛皮紙袋裝...低調不愛張揚

▲台北101於2004年首度開放時，曾是世界最高的摩天大樓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

中國大陸的富豪數成長速度可能較其他地區都快得多，但台灣的財富積累早在1950年代就開始。據萊坊（Knight Frank）3月初發佈《2019年財富報告》，台北超級富豪人數位居全球第8名，不過台灣的富豪們大多不愛高調炫富。

彭博報導，國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）計畫在紐約拍賣羅斯柯（Mark Rothko）的作品，為展示這幅價值5000萬美元的作品，蘇富比將之帶至亞洲希望能吸引更多競標者。而該公司選定的地點除了香港外，僅停留了一站，既不是上海也不是東京或新加坡，而是台北。蘇富比亞洲區主席黃林詩韻（Patti Wong）說：「我們把作品帶到買家所在的地方，台灣市場對我們很重要。」

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據《2019年財富報告》的統計，台灣有1519人擁有超過3000萬美元的淨資產，數量在全球排行第8名，預計到了2023年，將上升至1864人。台灣自1970年代起，創造財富的步伐明顯加快，小型製造商的數量激增，從電視機到芭比娃娃等各種各樣的產品，促進出口導向經濟的成長。到了1980年，台灣攀上價值鏈的更高端，在電腦公司宏碁和晶片製造商台積電等公司的引領下生產電子元件和商品。當中國大陸開放投資後，許多台灣企業搭上大陸工業繁榮的熱潮，開始將生產線轉移至對岸。截至3月29日，總部位於新北市的鴻海集團董事長郭台銘身家已經達到43億美元。

迅速累積的財富曾為台灣創造一些驚人的財富象徵，如台北101於2004年首度開放時，曾是世界最高的摩天大樓。不過台灣企業家賺取的資金大部分留在境外，據瑞銀（UBS）的報告，台灣人持有的海外資產高達5000億美元，僅次於中國大陸的1.4兆美元及美國的7000億美元，而台灣有許多財富屬於未上市公司的企業家所有，瑞銀台灣財富管理負責人陳允懋說：「我們超過90%的客戶是未上市公司的企業家。」彭博報導也指出，台灣的富豪們熱愛房地產，據萊坊的說法，台灣的超級富豪們平均每人擁有5.4棟房屋，相較之下，香港人僅有4棟、中東則為4.6棟。

不過與電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）中所描繪的富豪形象不同，台灣的富裕家庭多數走隱富路線。富邦金控董事長蔡明興說：「我們不愛招搖，台灣人從日本人那裡學到了謙虛的重要性，並重視中國傳統的謙遜美德。」對此，陳允懋也認同指出，「我們大多數客戶從不搭乘商務艙。」

有「貴婦廣場」之稱的台北市中心寶麗廣場董事長梁怡敏表示，這並不代表台灣最富裕的那1%的人不懂得如何享受他們的財富，他們只是不喜高調。她以法國精品愛馬仕（HERMÈS）舉例，該品牌平時會提供亮橘色包裝提袋，不過對於那些不愛張揚的客戶，愛馬仕現在也提供沒有商標的牛皮紙袋。「他們不想要在街上拿著顯眼的橘色紙袋。高端消費者喜歡花錢，但未必喜歡讓人看見。」