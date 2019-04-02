拱選總統後先「旺」一下　郭董要送限量鳳梨給消費者吃

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘近來被網友拱選總統，再加上鴻海股價暌違超過6年飆漲停，整個旺到不行，旗下富連網攜手台灣夏普，決定回饋台灣消費者，主打除溼機與空氣清淨機旗艦機款，不僅降價近5000元，甚至還送一箱10公斤裝的大樹鳳梨。

富連網響應郭董對農產品的支持，期望透過這次活動協助農民共同行銷推廣，並且讓消費者在第一時間即時享受到最新鮮現摘、最在地的當令水果，未來富連網也會嘗試與全省各地農會持續合作。

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富連網表示，近來因為季節交替所造成的過敏及空汙問題，攜手台灣夏普推出限量購買除溼機與空氣清淨機旗艦機款的加碼活動，不僅每台售價降幅近近5000元，還送一箱10公斤裝的大樹鳳梨，僅限300組。

同時，鴻海富連網也為每年所舉辦的股東購物節暖身，目的就是要讓鴻海股東可以享有超值的優惠，更響應郭董的讓利全民概念，詳細股東會訊息近期將在官網發布。

鴻海董事長郭台銘近來被拱參選2020總統之位，雖然郭台銘在臉書發文標註「選舉不能成為唯一的寄託要和世界拼搏不容易大家一起做實事」，但是引發不少網民留言大喊「郭董選總統」，再度掀起熱潮。

鴻海去年第4季獲利優於預期，再加上外資頻頻調升目標價，激勵鴻海今天延續漲勢，開盤直接走高，最高來到83.6元，漲逾3%，再創波段新高，若以減資後股本1386.3億元估算，市值再飆破1.15兆元。