挺台商！不只公股銀　民營銀3百億跟進　利率1.49%起

▲永豐銀與桃園市經濟發展局簽署備忘錄，提供回台企投資融資專案，利率最低1.49%。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

挺台商回台不只公股銀行，民營銀行也海砸百億元桃園市經濟發展局簽署企業 「紮根融資專案」合作備忘錄，總額度最高300億元。永豐銀行法人金融處處長林宏洋表示，紮根融資專案申貸範圍包括購置廠房、機器設備、營運資金等三大需求，最高貸款九成、期間最長20年，同時提供寬限期最多3年，利率1.49%起。

台銀、華銀以及兆豐銀行都陸續對外宣布，設立200億元～千億元，力挺台商回台，不讓公股銀行專美於前，永豐銀也宣佈300億元的專案貸款力挺，陪台商一起拚經濟。

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經濟部統計，自今（2019）年1月推出「歡迎台商回台投資行動方案」以來，已有24家廠商通過資格審查，合計總投資金額約新臺幣910億元，創造就業機會逾9,000個。

永豐銀行表示，桃園市具有交通之便為台商紮根首選，推出「紮根融資專案」即依政府「滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、稅務專屬服務」策略提供企業中、長期融資，與桃園市經發局簽署合作備忘錄後，將與市府合作促進各產業發展、增加在地經濟動能並厚植企業發展實力。

永豐銀表示，去（2018）年與桃園市簽署綠能融資合作備忘錄，聚焦用電大戶與企業營運需求，全方位協助桃園在地綠能產業發展；今年再與桃園市經發局簽署企業「紮根融資專案」，期許與桃園市共同協力發展包括智慧物流、自駕車、觀光醫療與航太等重點產業，助台商與在地企業立基桃園、進軍全球。