地表最賺！這家石油公司公開神秘帳本　3.4兆營利擠下蘋果

▲沙烏地阿拉石油公司（Saudi Aramco）以去年1111億美元的淨收入登上「地表最賺錢企業」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）的收益一直是一個謎，由政府控管保密，但本周一，Aramco公開了他們的帳本，他們以去年1111億美元（約3.4兆台幣）的淨收入登上「地表最賺錢企業」。

根據《紐約時報》報導，Aramco將在本周發行110億美元公司債，因此首度公開部分財務資訊，以1111億美元擊敗了去年淨收入595億美元的蘋果公司。信用評級公司穆迪及惠譽都給予Aramco第五高的信評等級，分別為「A+」與「A1」。

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穆迪認為，Aramco的豐厚盈利應歸功於無窮盡的石油及天然氣，Aramco擁有世界上最大的油田，因此可以將成本壓到最低，「他們的生產規模與豐富的資源結合，在競爭中擁有一個非常強大的優勢。」

Aramco平均每天生產1360萬桶石油，是石油公司「埃克森美孚」（ExxonMobil）每日380萬桶的3倍之多，收入約為3600億美元（約11兆台幣）。

惠譽表示，Aramco去年從每桶原油獲取的金額為26美元，比殼牌的38美元及道達爾的31美元來得低，獲利能力不如同行，原因是因為Aramco與沙國王室「關係密切」，公司內部的產量、稅負及股利水準都受到政府的規範，進而影響了Aramco的營運。