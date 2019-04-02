　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 金融時報。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲金融時報的付費讀者已跨越100萬人的里程碑。（圖／記者李瑞瑾攝）

財經中心／綜合報導

「付費新聞」已成為一種新趨勢，英國金融時報（FT）1日發布一則消息，公司的付費讀者已跨越100萬人的里程碑，去年的營業利益為2500萬英鎊（約10億新台幣），營收為3.83億英鎊（約158億台幣）。

根據thedrum報導，自2015年日本經濟新聞社從培生公司（Pearson）手上收購金融時報以來，金融時報的營收與獲利年年攀升，目前付費讀者數已超過100萬人。

請繼續往下閱讀...

金融時報執行長John Ridding表示，「我們透過制訂計畫來達到這一項紀錄，並與日經新聞共享與相互支援，也讓他們擁有65萬名用戶，透過訂閱模式與轉型，我們向大家證明，優質新聞也能成為一種增長型企業。」

金融時報在2002年率先成為第一批「訂閱付費報紙」，之後的13年裡，訂閱數已經佔據發行量的四分之三以上，其中更有70%讀者來自英國以外的國家。

John Ridding在寫給員工的電郵中寫道，「親愛的，我們做到了！2015年我們設下了2020訂閱人數要達到100萬人的目標，如今我們提早完成它了，這是一項了不起的成就，因為你們每個人辛勤的工作，我想對你們每一個人表達由衷的感謝。」

日經的董事長Kita San和執行長Okada San也對此表達祝賀，「三年前我們決定與金融時報建立合作關係，透過正確的投資和願景，我們相信優質新聞的潛力，很高興金融時報證明了我們是對的。」

ET快訊
賞櫻這樣換匯最划算！日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」
花15元買報紙中千萬！1-2月發票千萬獎20人得　快看有沒有
走路摩擦內褲爆痛！布丁姐姐患「羞羞病」台女超容易感染

關鍵字：金融時報,訂閱,日經新聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

LINE擴大OTT在台服務　再推LINE TV自製劇、引進LINE MUSIC做專屬鈴聲

賈伯斯10年電視夢終於實現　串流媒體服務創造蘋果下個10年

影／不僅影音串流　傳蘋果春季發表會也將推遊戲訂閱服務

Netflix印度推「行動設備限定」訂閱方案　花百元就可觀看

不用再等5秒略過廣告　付費訂閱YouTube Premium可望今年到台灣

曾靠餐卷過日子　貧民男孩用一個App改變世界成億萬富翁

蘋果計畫推行「新聞版Netflix」　分紅要求50%引媒體反對

謝世謙掌華航穩舵　盤中股價翻紅上演慶祝行情

米粉節網頁修復　小米：已售完新品明天再次開賣

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

謝世謙掌華航穩舵　盤中股價翻紅上演慶祝行情

米粉節網頁修復　小米：已售完新品明天再次開賣

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%

台北超級富豪人數全球第8！買愛馬仕用牛皮紙袋裝...低調不愛張揚

拱選總統後先「旺」一下　郭董要送限量鳳梨給消費者吃

魏應充臉書PO文為「拔那根魚刺」　預告明天從越南油說起

挺台商！不只公股銀　民營銀3百億跟進　利率1.49%起

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀況　網站當機搶修　米粉哀嚎

「禽獸說」被罵翻　蘇貞昌：中國軍機威逼台灣，我們還吵值得嗎？

少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-　國際版事前登錄登場

圖多／邵雨薇「透明雨衣」雨水中濕身！　性感照全曝光

高雄民進黨籍議員鄭孟洳質詢韓國瑜後　韓粉恐嚇「殺妳全家」

商用市場首季報喜　租賃市場增溫強

陳水扁助選遭謝龍介提告　陳致中回擊：我爸爸有言論自由

這雙Air Max 95肯定會搶翻！Supreme x Nike x 施華洛世奇三方聯名曝光

旅遊平台公佈「全球10大最佳航空」 新航奪冠、長榮第3名

「現在的小朋友都這麼脆弱？」公園溜滑梯高低落差　網掀論戰

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

財經熱門新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

彩券中獎金免稅　擬調高到500..

統一發票千萬中獎　20張

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀..

陸首富年繳稅破300億　每月花..

說好的國家隊竟被外商整碗捧去

默默變有錢！拒當月光族這招必學

今天起跨行轉帳500元以下　每..

郵局不能領200元了！中獎發票..

台北超級富豪人數全球第8！

步上綠能後塵　證交所宣布華映5..

評／謝世謙「安內攘外」立戰功　..

鴻海爆量攻漲停登上市值二哥　歸..

發票中獎　兌換通路全都露

更多熱門

相關新聞

Netflix印度推行動設備限定方案

影音串流巨擘Netflix近期將在特定地區推行「行動設備限定」的訂閱方案試驗，像是印度地區就能以每月3.62美元（約新台幣112元）來觀看Netflix內容。

抵制華為風波　陸駐歐盟大使砲轟

孟晚舟投書日媒　發長文擁華為

蘋果下一個大問題與iPhone銷量下滑無關

宗教界網紅宋七力放話　PK柯文哲

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

麥當勞大薯限時7週買一送一！

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面