突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

▲金融時報的付費讀者已跨越100萬人的里程碑。（圖／記者李瑞瑾攝）

財經中心／綜合報導

「付費新聞」已成為一種新趨勢，英國金融時報（FT）1日發布一則消息，公司的付費讀者已跨越100萬人的里程碑，去年的營業利益為2500萬英鎊（約10億新台幣），營收為3.83億英鎊（約158億台幣）。

根據thedrum報導，自2015年日本經濟新聞社從培生公司（Pearson）手上收購金融時報以來，金融時報的營收與獲利年年攀升，目前付費讀者數已超過100萬人。

請繼續往下閱讀...

金融時報執行長John Ridding表示，「我們透過制訂計畫來達到這一項紀錄，並與日經新聞共享與相互支援，也讓他們擁有65萬名用戶，透過訂閱模式與轉型，我們向大家證明，優質新聞也能成為一種增長型企業。」

金融時報在2002年率先成為第一批「訂閱付費報紙」，之後的13年裡，訂閱數已經佔據發行量的四分之三以上，其中更有70%讀者來自英國以外的國家。

John Ridding在寫給員工的電郵中寫道，「親愛的，我們做到了！2015年我們設下了2020訂閱人數要達到100萬人的目標，如今我們提早完成它了，這是一項了不起的成就，因為你們每個人辛勤的工作，我想對你們每一個人表達由衷的感謝。」

日經的董事長Kita San和執行長Okada San也對此表達祝賀，「三年前我們決定與金融時報建立合作關係，透過正確的投資和願景，我們相信優質新聞的潛力，很高興金融時報證明了我們是對的。」