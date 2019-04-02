岱宇去年轉虧為盈　決議配發股利0.7元

UFC雙料冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）上週宣布從MMA退休，不過在這位前UFC冠軍離開擂台之前，還有一場比賽要打，麥葛雷格在推特上喊話，要跟好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）大幹一場。