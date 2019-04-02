岱宇去年轉虧為盈　決議配發股利0.7元

▲岱宇旗下運動品牌。（圖／岱宇提供）
記者姚惠茹／台北報導
岱宇（1598）今天（2日）公布2018年營收55.57億元，年成長24.66%，稅後純益1.27億元，EPS1.2元，轉虧為盈，董事會決議通過，擬配發每股現金股利0.35元、每股股票股利0.35元，股利配發率達58％。
同時，岱宇公布2018年第4季合併營收達新台幣16億元，受惠步入健身器材傳統銷售旺季，推升第4季營收創歷年單季新高記錄，第4季稅後淨利1.24億元，季增166%；每股稅後盈餘(EPS)為1.12元，季增111％。
岱宇宣布資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議通過，將營運成果回饋全體股東，擬配發每股現金股利0.35元、每股股票股利0.35元，股利配發率達58％。
展望今年第一季，岱宇持審慎樂觀看法，看好家用、商用健身器材與醫療復健領域銷售陸續開花結果，旗下SOLE品牌改款產品將掀起新一波備貨力道，以及Xterra品牌規劃2019年推出多款中低階健身器材產品。
此外，商用健身器材領域的SPIRIT品牌Jonny G新飛輪商用系列產品，已順利取得北美、歐洲等地區訂單，再加上岱宇今年1月發表飛利浦品牌授權的醫療復健新品，也將陸續拓展至其他市場，為營運增添動能。