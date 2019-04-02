上班族低薪怕養不起小孩　家庭月收入平均破10萬才養得起1個

▲根據調查，年滿20歲以上的成年勞工，其中有63%沒有小孩。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

台灣薪資長期凍漲，讓不少年輕夫婦不敢生小孩。根據人力銀行調查，逾半數上班族沒計畫生小孩，除了怕錢不夠、買不起房之外，上班族認為，想要扶養小孩長大成人，平均至少得存607.3萬元，必須得不吃不喝12年；而家庭總月收入更要達到10.2萬才能有能力生養一個孩子。

yes123求職網「上班族婚育計畫調查」，年滿20歲以上的成年勞工，有63%沒有小孩；進一步探究不想生小孩的原因，包括「怕賺的錢不夠養小孩」、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」以及「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」、「不滿意台灣教育體制」。

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▲調查顯示，上班族預估，家庭每月總月收入破10萬，才有能力生養一個小孩。（示意圖／記者張一中攝）

調查也發現，上班族認為，從小孩出生到20歲，平均要存到607.3萬元的「生養育基金」，若以經常性薪資4萬1714萬元估計，大概要不吃不喝12.1年，才有可能準備好。

進一步分析發現，上班族預估，家庭「總月收入」平均要達10.2萬元，才有能力「生養一個小孩」；政府目前提供的育兒津貼，每個月介於2000至6000元，而生育補助約為每胎2萬到3萬元，不過有81.1%的上班族表示，不會因為現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣少子化的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為拒生或懼生的導火線之一。