台股三王喊衝　台股早盤大漲逾85點站上10,700點關卡



▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易摩擦趨緩，加上中美兩國製造業指數表現皆佳，在美股大漲與亞股歡漲的多頭氣氛下，激勵台股今（2）日集中市場加權指數開盤上漲52.84點，以10695.47點開出，台股三王早盤強勢上漲逾1%，且電金傳八大類股早盤大多翻紅續揚，指數漲幅隨即來到逾85點，指數最高來到10,728.38點。

上市櫃公司去年第4季單季獲利出現季減38%、年減 36%情況，但去年全年仍寫下稅後純益共達2.19兆元的歷史次高紀錄，且有83家公司每股純益超過1個股本。而台積電穩坐獲利王寶座，鴻海為現金王，大立光為每股純益（EPS）王與每股淨值王，力旺為毛利率王，東捷為成長王，宏達電為轉機王。

大同集團旗下以華映、綠能及尚志半導體營運狀況最差。3家企業的負債比均超過三位數，綠能與華映淨值均轉負，綠能將在5月2日下市，華映則將在5月13日下市，將有31萬股東受影響，使其手中股票成廢紙；而尚志負債金額與負債比高得驚人，已連續八根跌停板，今日也繼續吞跌停。

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因美國和中國的製造業數據樂觀，緩解投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。道瓊工業指數收漲329.74點或1.27%，報26,258.42點；標普500指數上漲32.79點或1.16%，報2,867.19點；那斯達克指數收漲99.59點或1.29%，報7,828.91點。

法人指出，清明節連假即將到來，但在台股偏多格局未變之下，預期指數向上正向表現機率較高，現階段將以個股表現為主。