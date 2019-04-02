美中製造業數據報喜＋外資力挺　台指期開高蓄戰10700點關卡

▲美中經濟數據轉強，帶動歐美股市歡漲，台指期今天也跟上這波走勢，一早向10700點關卡挺進。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中製造業經濟數據轉強，加上市場對美中貿易談判樂觀，帶動美國股市全面收高，其中道瓊指數勁揚329點，亞股歡漲一片紅通通，台指期今（2）日開高震盪，電子期指、金融期指同步走揚，指數一早漲逾40點，距離10700點關卡僅差22點，截至8點46分在10678點附近震盪。

美國、大陸經濟數據表現穩健，緩解全球經濟放緩的隱憂，其中道瓊工業指數終場大漲329.74點，漲幅1.27%，收26258.42點；標準普爾500指數也漲32.79點，漲幅1.16%，報2867.19點；那斯達克指數收高99.59點，漲幅1.29%，以7828.91點作收；費城半導體指數尾盤同步上揚34.73點，漲幅2.49%，收1430.24點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨週一開高震盪，台股開高震盪收平，指數早盤大漲逾百點，午盤果後獲利了解賣壓出籠，盤勢一度翻黑，不過在鴻海強鎖漲停帶動下，終場小漲1.59點，以10642.63點作收，成交量1530.56元，三大法人同步站在買方，合計買超145.45億元，其中自營商買超43.27億元，投信買超9.12億元，外資及陸資買超93.06億元。

台指期昨天開盤不久後隨即站上10700點關卡，指數一度漲近百點，隨後漲幅稍微收斂，尾盤上漲40點，收在10638點，與現貨相較，逆價差4.63點，成交量11萬4428口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少368口至2萬7386口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加920口至5萬8766口。