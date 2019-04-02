　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

家樂氏業務調整　400億出售部分零食業務給費列羅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼家樂氏。（圖／翻攝家樂氏官網）

▲家樂氏。（圖／翻攝家樂氏官網）

財經中心／綜合報導

專營穀物和零食的美國家樂氏公司（Kellogg Company）1日宣布計畫將以13億美元（約新台幣400億元）的價格將旗下部分零食業務出售給知名榛果巧克力醬品牌Nutella的母公司費列羅（Ferrero）。

據CNBC報導，這次將出售的零食業務有Keebler、Famous Amos和水果零食等，這筆交易預計將於今年7月完成。知情人士透露，想購買家樂氏部分零食業務的不只費列羅，Hostess Brands原本也有意要競爭，但最終由費列羅勝出。

請繼續往下閱讀...

費列羅（Ferrero）成立於1946年得義大利，1969年成功靠Tic Tac薄荷糖打進美國市場，該公司近年來持續發展零食業務，像是以10億美元收購費拉拉（Ferrara）糖果公司、以28億美元的價格收購雀巢公司（Nestlé）在美國的糖果業務，目前費列羅的旗下品牌有Butterfinger、SweeTarts和Crunch等。

費列羅執行長Lapo Civiletti在一份聲明中指出，「我們積極收購大眾喜歡的品牌，包含各類的產品，這能讓我們公司的產品組合愈趨豐富。」家樂氏執行長Steve Cahillane則在一份聲明中表示，這次會出售部分業務是因為公司想對業務進行整頓，「售出這些重要的業務固然是一項艱難的決定，但我們很開心這些業務是賣給一家傑出的公司。」

ET快訊
私密處變緊..醫內診摸到「健康步道石頭」！她羞：每月1次
嫌女友粗俗「像鄉下人」想分手網罵翻！他舉例完風向逆轉
「禽獸說」惹議！陸委會主委陳明通鞠躬道歉：不是針對韓國瑜
米粉節開始半小時就出狀況！網站塞爆米粉哀號：沒辦法結帳

關鍵字：穀片,家樂氏,費列羅,收購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%

台北超級富豪人數全球第8！買愛馬仕用牛皮紙袋裝...低調不愛張揚

拱選總統後先「旺」一下　郭董要送限量鳳梨給消費者吃

魏應充臉書PO文為「拔那根魚刺」　預告明天從越南油說起

挺台商！不只公股銀　民營銀3百億跟進　利率1.49%起

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀況　網站當機搶修　米粉哀嚎

1-2月期千萬中獎發票開出20張　花15元買報紙秒變千萬富翁最幸運

日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」　賞櫻這樣換匯最划算

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%

台北超級富豪人數全球第8！買愛馬仕用牛皮紙袋裝...低調不愛張揚

拱選總統後先「旺」一下　郭董要送限量鳳梨給消費者吃

魏應充臉書PO文為「拔那根魚刺」　預告明天從越南油說起

挺台商！不只公股銀　民營銀3百億跟進　利率1.49%起

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀況　網站當機搶修　米粉哀嚎

1-2月期千萬中獎發票開出20張　花15元買報紙秒變千萬富翁最幸運

日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」　賞櫻這樣換匯最划算

小米米粉節超級夯　線上官網當機、實體門市塞到爆

法官美技接殺＋桑契斯、賈德納開轟　滿營傷兵仍擒虎

「蔡賴配」無望改「英昌配」？蘇貞昌：這個不必了！

陳明通為「豬狗禽獸」公開道歉　韓國瑜：這四個字實在太重

陳明通「禽獸說」惹議　葉毓蘭：人民求個溫飽有錯嗎？

信任好友竟是偷拍「攝」狼　她發現自家慘被偷拍1年

他離家失蹤親人徹夜狂尋　10公里外找到...卻成浮屍

春遊補助上路！新北住宿最高補助千元　新北文化館同步加碼

最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

財經熱門新聞

彩券中獎金免稅　擬調高到500..

快訊／米粉節開跑半小時不到出狀..

陸首富年繳稅破300億　每月花..

說好的國家隊竟被外商整碗捧去

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

今天起跨行轉帳500元以下　每..

評／謝世謙「安內攘外」立戰功　..

步上綠能後塵　證交所宣布華映5..

郵局不能領200元了！中獎發票..

鴻海爆量攻漲停登上市值二哥　歸..

華映宣布與工會達成裁員2500..

養一個小孩607萬？數據會說話

發票中獎　兌換通路全都露

謝金河：好的經營者為股東興利

更多熱門

相關新聞

好朋友野餐日好聽好吃好逛又好玩

網路媒體霸主《ETtoday東森新聞雲》一年一度的好朋友野餐日，於今天3/30盛大登場，現場有許多雲友們揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加，現場人潮擠爆，好不熱鬧呀！

華聞快遞／永輝超市擬約收購中百集團

優沛每股27.5元　公開收購福盈科技

許金龍2億交保　檢方抗告遭駁

許金龍籌足2億　終獲交保限制住居

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

《玩很大》輸了走心：氣死！

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面