家樂氏業務調整　400億出售部分零食業務給費列羅

▲家樂氏。（圖／翻攝家樂氏官網）

財經中心／綜合報導

專營穀物和零食的美國家樂氏公司（Kellogg Company）1日宣布計畫將以13億美元（約新台幣400億元）的價格將旗下部分零食業務出售給知名榛果巧克力醬品牌Nutella的母公司費列羅（Ferrero）。

據CNBC報導，這次將出售的零食業務有Keebler、Famous Amos和水果零食等，這筆交易預計將於今年7月完成。知情人士透露，想購買家樂氏部分零食業務的不只費列羅，Hostess Brands原本也有意要競爭，但最終由費列羅勝出。

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費列羅（Ferrero）成立於1946年得義大利，1969年成功靠Tic Tac薄荷糖打進美國市場，該公司近年來持續發展零食業務，像是以10億美元收購費拉拉（Ferrara）糖果公司、以28億美元的價格收購雀巢公司（Nestlé）在美國的糖果業務，目前費列羅的旗下品牌有Butterfinger、SweeTarts和Crunch等。

費列羅執行長Lapo Civiletti在一份聲明中指出，「我們積極收購大眾喜歡的品牌，包含各類的產品，這能讓我們公司的產品組合愈趨豐富。」家樂氏執行長Steve Cahillane則在一份聲明中表示，這次會出售部分業務是因為公司想對業務進行整頓，「售出這些重要的業務固然是一項艱難的決定，但我們很開心這些業務是賣給一家傑出的公司。」