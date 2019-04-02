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潘思亮用心經營晶華酒店　謝金河：好的經營者為股東興利

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▲▼美國波士頓Echelon Seaport豪邸推廣會-潘思亮。（圖／記者黃克翔攝）

▲晶華集團董事長潘思亮。（資料照／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河1日在臉書以「好的經營者為股東興利」為題發文指出，他認為晶華酒店在潘思亮董事長的用心經營下，整體經營表現非常亮眼，股東非常有福氣。

謝金河表示，他這兩個禮拜，都在晶華酒店的宴會廳有相關演講活動，時間都落在下午兩點半左右，每次這個時間他都會看到晶華酒店一樓大廳排下午茶的長長人龍，相當熱鬧，從這長長的排隊人龍，他也能感受到晶華酒店潘思亮董事長的經營用心。

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他提到，在上周的演講中，有投資人向他詢問「晶華酒店股價跌至130元，可不可以買？」，謝金河認為，晶華酒店在135元左右值得長期持有，因為買了股價不一定會漲，但130元以下一定是很好的買點。意外的是，上月27日晶華酒店公布年報，去年EPS10.8元，現金股利配發11.08元，消息一公布，股價連漲兩支停板，最高漲到160.5元。顯示出晶華酒店業績與股利政策得到投資人高度肯定。

這些年來，晶華酒店除了在客房業務上用心經營，餐飲業務方面也不斷創新，像是轉投資的天祥晶華去年前三季也獲利4481.2萬元、故宮晶華餐廳也賺1627.6萬元，甚至連達美樂披薩也浄賺4569.8萬元。

謝金河指出，現在大多數飯店都不太賺錢，但輕資產的晶華酒店股東權益報酬率達34.67%，去年來自營業活動的現金流入高達12.54億元，他認為，由潘思亮掌舵的晶華酒店，股東相當有福氣。

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關鍵字：潘思亮,晶華酒店,謝金河,股價,股東,投資人

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