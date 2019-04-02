日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」　賞櫻這樣換匯最划算

▲日圓近日走貶，近期要遊日的民眾期待能重回0.27字頭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本4月1日公布新年號「令和」，並將史無前例放10天連假，卻因此帶動日圓走貶，同時在新台幣升值之下，台灣銀行4月1日收盤日圓兌新台幣現鈔來到0.2809元，今天（2日）早盤更一度來到0.2801元，隨著日本賞櫻季開跑，近期準備去日本旅遊的台灣民眾都盼望日圓重回0.27字頭。

日本明仁天皇即將於4月30日退位，德仁皇太子將於隔日5月1日正式即位，日本4月1日公布新年號為「令和」，更將於從4月27日起到5月7日，史無前例放10天假慶祝，造成近期匯率波動，日本金融業不敢大意，擔心ATM現鈔被提領一空，日本央行呼籲民眾多提領一些現鈔備用，日本的券商更是紛紛警告日圓有閃崩的可能。

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日圓兌新台幣現鈔其實在3月4日到8日之間，曾經貶到0.27字頭，但3月8日之後就一路往上，3月底最高曾到0.2837。隨著日本公布新年號與將連放10天假，造成近期日圓走貶。依照台灣銀行日圓兌新台幣現金賣出匯率，4月1收盤來到0.2809元，今天（2日）早盤更一度貶到0.2801元，創下從3月15日以來的最低價。加上日本賞櫻季開跑，不少台灣民眾都在等，期盼日圓可以回到0.27字頭。

除了留意匯率之餘，民眾也要注意換匯方式。目前常見的換匯管道，包含銀行臨櫃換匯、外幣ATM、線上結匯、從外幣帳戶提款等4種取得外幣現鈔的方式。針對日本賞櫻季，多家銀行都有提供臨櫃或外幣ATM的換匯優惠。

像第一銀行針對分行臨櫃、網銀或APP買外幣現鈔，日圓減0.001，假設換30萬日圓，可以省下新台幣300元，等於可以省下一碗拉麵錢，但活動只到4月3日，想撿便宜的民眾可要把握時間。

玉山銀行則針對外幣ATM，從即日起到5月31日，在玉山銀行全分行外幣ATM提領日圓，皆可享有花季限定牌告匯率優惠日圓0.1分，國內各家銀行發行的金融卡都能使用，若用玉山的提款卡從外幣帳戶提款，價差最多可以達新台幣200元以上，相當於現賺一張晴空塔門票。

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▲玉山銀行全台分行都設有外幣ATM。（圖／玉山銀行提供）

但其實，最划算的還是刷信用卡。Money101金融比較平台表示，刷信用卡是第5種換匯方式，民眾於國外商店刷卡，經過匯率結算為台幣，再列帳於信用卡帳單。5種換匯管道中，刷信用卡的方式換匯，匯率最優。

因為外幣現鈔的匯率會比即期匯率來得差，這是因為銀行持有外幣現鈔有一定成本，而成本會反應在現鈔匯價上。因此，臨櫃換匯、外幣ATM以及線上結匯，都以現金賣出價結匯，即使是自外幣帳戶提領現鈔，也要支付匯差手續費來貼補即期外匯與現鈔的差額，多數銀行都有最少收取100元的規定。

刷信用卡結帳的匯率則比銀行的即期賣出價還要更優惠，Money101金融比較平台建議，海外消費商家若能接受信用卡，盡量選擇刷卡結帳。但要留意，各家國際發卡組織結匯系統不同，匯價也不盡相同，總體來說信用卡結算的匯率優於銀行即期賣出價，在日本刷卡消費，又以JCB結算的匯率最優。

且在海外刷卡都會產生1.5%海外交易手續費，因此，選擇海外現金回饋超過1.5%的信用卡，不僅可以抵掉手續費，還有機會賺進現金回饋。

北富銀3月27日就針對哈日族，推出日本消費3%現金回饋的遊日神卡「OMIYAGE卡」，不只日本消費有3%回饋無上限，民眾可以自己選擇要現金回饋或LINE Point點數回饋。5月31日前新戶申辦，核卡後30天內刷滿5筆或滿新台幣5000元，送日本的交通票「西瓜卡(Suica)」或「ICOCA」一張。

上海商銀的簡單卡，也直接針對民眾到大陸、日本、韓國都給3%現金回饋，若是非這3個地區的海外消費也給2%現金回饋，同樣無上限。

台新銀行今年主力推出的旅遊神卡「FlyGo卡」，不限國家只要海外消費就給予2.8%現金回饋，最大特點是刷機票5%回饋。但要特別留意，僅限航空公司官網買機票，且刷機票的前月、當月或下個月，3個月中必須要有一個月有刷滿新台幣5000元以上（不含機票金額），才享有機票5%回饋，若沒達到回饋門檻，刷機票仍只有2.8%回饋。

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