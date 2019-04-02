最節儉陸首富年繳稅破300億　每月花不到2萬元過生活

▲ 娃哈哈集團創辦人宗慶后。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸有越來越多富豪，但卻也有許多人秉持從小的簡樸性格過著生活，大陸飲品產業龍頭娃哈哈創世人宗慶后就是其一，身價高達四千多億的他，曾三度榮登首富寶座，即使一年交稅超過300億台幣，每年的花費也都在23萬以下，換算下來每月花費竟不到2萬元。

綜合陸媒報導，宗慶后小時候家庭並不富裕，他的母親是一名教師，一家人只靠母親的工資生活。宗慶后中學畢業後還沒有恢復高考，於是他在17歲就到農場當幫工，先是在農場運石頭、修堤壩，後來到茶場種茶、插秧、種田。

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在農村打滾了十五年的宗慶后，直到33歲才回到杭州，代替退休的母親扛起養家活口的重擔，在校辦工廠當業務員，這個時候他的工資一個月才30多塊錢人民幣（下同，約138元台幣），那一個廠一年的利潤也不到1萬元（約4.6萬元台幣）。

1987年，隨著改革開放政策，校辦正找尋人才組織一個經銷部，但在大部分人眼裡這並不是一個好機會，整個經銷部的員工加上經理在內只有3名、經費只有微薄的4萬元（約18萬元台幣），還有高達14萬元（約64萬元台幣）的負債，但宗慶后看到的是「自己決策經營」的前景，加上積累了許久的市場銷售經驗，他自信可以完成營利目標。

於是，42歲的宗慶后承包該間工廠開始生產冰棒、汽水，隨著經濟的發展、人們生活水平不斷的提升，購買冰棒的人越來越多了，他每天騎著三輪車到處賣冷飲，這一年，原來立下的目標是年利潤10萬元（約46萬元台幣），但實際業績則達到22.2萬元（約102萬元台幣），在第一年他就把本錢賺回來了。

▲ 娃哈哈集團現已佔據大陸飲品市場。（圖／翻攝自百度百科）

為了擺脫代加工產品受制於人、無法長期生存發展的問題，宗慶后決定放棄傳統的代加工模式。1988年，他成功開發出自己的第一款產品——娃哈哈兒童營養液，解決了許多孩子不愛吃飯、營養不良的問題，伴隨著「喝了娃哈哈，吃飯就是香」的廣告語，這款產品迅速佔領了市場，並為宗慶后賺進一大筆鈔票。1990年，娃哈哈銷售收入突破億元（約4.6億元台幣）大關，利潤超過2000萬元（約9186萬元台幣）。

在兒童營養液之後，娃哈哈開始做營養品飲料，並且收購了罐頭廠，擴大生產，後來他也把目標放在了瓶裝飲用水上。

雖然瓶裝飲用水並不稀奇，但當時的大陸卻是還沒有這項產品，當時的就宗慶后嗅到了這一個商機，立刻找到了投資，並很快推出了大陸第一款瓶裝飲用水。因為是新奇的產品，吸引了很多人前來嘗試，再加上有很多公司開始把瓶裝水作為接待客戶的高檔水，這產品很快就成為娃哈哈集團的主力業務。

之後的娃哈哈成為大陸最大的飲品生產企業，2017年娃哈哈的營收額達到了464.5億（約2,133億元台幣），而在2018年胡潤富豪排行榜上，宗慶后的身價達到了1000億（約4,593億元台幣），排名在12位；宗慶后也曾在2010年、2012年以及2013年成為大陸首富。

在娃哈哈發展的這幾十年裡，一共繳稅超過520億（約2,387億元台幣），最多一年繳稅超過70億（約32億元台幣），但從小務農的宗慶后，每年開銷依舊在5萬元（約23萬台幣）以下，正是多年的清苦生活，造就了宗慶后節儉的習慣，即使曾身為首富，也並沒有想著奢侈消費，過著平淡的日子。