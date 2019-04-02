默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

▲每月領薪就丟外幣零存整付，幫自己默默存下一桶金。（圖／資料照／記者張一中攝）

消費中心／綜合報導

現代人生活壓力大，覺得工作勞累，每個月約朋友吃大餐、或在百貨周年慶買名牌犒賞自己覺得理所當然。但日子久了，賺多少花多少自然變成月光族; 如果你是朝九晚五的上班族，每月靠著加薪幅度有限的薪水，就算省吃儉用，減少聚餐、克制自己不亂網購和逛街，戶頭的存款還是少得可憐。

年輕人剛出社會薪水較低，如果不懂得理財，不僅無法存錢，到30歲離第一桶金還是很遙遠，更別談買房子這種遠大的夢想。其實，上班族也是有機會用小錢為自己創造大價值！現在有一些低門檻又有高利率的「定存」方法，不但強迫自己存款，更讓存款簿的錢默默長大，讓小資族更有計畫的規劃出國、存款及買房的夢想。

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理財不但要把錢要花得漂亮，更要把錢存得聰明+有效率，才能讓資金源源不絕！同樣一筆錢，單純存在銀行只會被物價波動默默吃掉，利率又超低；不如善用理財工具，改做定存領較多利息，強迫自己存錢才不會亂花掉。現在有不少銀行都有推出低門檻即可購買的外幣高利定存。像是台新Richart數位銀行有三種高利率的外幣一般優利定存，美元最高2.8%、澳幣2.2%、人民幣2.6%，重點是最低起存金額門檻不到新台幣1000元。讓小筆資金也能有大收益，改用外幣定存讓存款更有效率。

除了外幣一般定存方案，台新Richart數位銀行也推出外幣零存整付方案，每月固定存就享有高利率，最高分別為美元2.6%、澳幣1.75%、人民幣2.6%、港幣0.65%。假如你每個月可以能投資的金額只有台幣$3000元，你可以約定一筆美元$100零存整付方式每月扣款，若是扣款時該幣別的外幣活存帳戶內餘額不足約定扣款金額時， Richart數位銀行還首創「外幣自動換匯」功能，就不足部分，從Richart臺幣活存帳戶中幫你自動換匯，超級便利！再也不用擔心外幣活存帳戶餘額不足而無法扣款的困擾。雖然是定存，但Richart讓你每月領息超有感，小資金快加入高利外幣的投資行列。

「零存整付」適合想要規律存錢的小資族，只要有Richart數位帳戶，免跑銀行，在家就能完成設定，目前Richart外幣「零存整付」是1年方案，選好後就每個月乖乖的強迫自己存錢，像是5日薪水入賬，就能設定在隔天6日就扣款，超有效達到儲蓄的效果，一點也不用擔心未到扣款日，就把錢花光光了！現在就跟Richart學起來，存款數字跟著動起來！每月數字看得見，有感存錢讓人信心大增，後續投資不是夢！開起財富人生的好朋友Richart，，速速開戶馬上存一波！



承作外幣如涉及幣別轉換可能有匯兌損失，申請人應審慎考量評估，自行決定是否承作。

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