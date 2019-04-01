【千億肥外商】交通部盲目背書　經濟部被廠商牽著鼻子走

一位不願具名的船商表示，經濟部並刻意非圖利外商，不重視他們提出來的「國產化」政策，而是他們不懂海事工程、船舶業務，但在他們精通的產業部分，把關得很好！例如，水下基礎工程，是以鋼鐵業為主，經濟部就不會讓外商得逞，但經濟部不懂船舶、海事，而懂的交通部因事不關己，隨便蓋章，而經濟部一見到交通部核發，就放行！這個部會間協調的漏洞，使得貪婪無下限的外商可以得便宜還賣乖！

海事公會理事長文展權指出，本來經濟部規劃要組成M（Marine，水下基礎工程）team跟W（Wine風電機組）team，M team由中船領軍，W team由中鋼領軍，透過這次一兆多的投資，學會做離岸風電，這將是個未來有潛力的綠色產業。

為了落實國產化，經濟部規定：水下基礎（25%，最多錢），工作船、海事工程（10%），電纜，變電這四大領域，必須優先雇用台商。雖然經濟部的想法很好，但卻被貪婪的外商利用巧門給矇騙，因為經濟部的官員懂產業，不懂海事、船舶，交通部主管港務，但卻事不關己，隨隨便便蓋章。

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舉例而言，經濟部官員對於產業很內行，所以水下基礎工程，若不是報「中鋼」或「四季鋼鐵」，經濟部官員就知道外商在搞鬼，在規避國產化，因為台灣只有這兩家有能力承接。可是經濟部官員對海事工程、船舶外行，往往被外商騙了，還在幫人家背書。

海事工程部分經濟部不懂，當外商以「7天限時回文」加「特殊規格」詢問交通部，而交通部下轄的台灣港務公司（前港務局）在意的只有航運安全，事不關己地回文表示「台彎沒有該規格船舶」，外商就拿著交通部核發的許可證明，到經濟部要求雇用外籍工作船與作業人員。整個過程，沒有一個官員玩忽職守、瀆職圖利，但每個單位謹守本位主義，就造成了國家與台彎產業莫大的損失。

「離岸風電」國產化預算將近一兆，其中1000億是海事工程與工作船項目，照理講政府多花錢要達到「國產化」，這1000億應該多數由台商所承攬，但得標外商貪婪無下限，竟然欺騙我國政府以「無害通過」，找了新加坡及工作船從事離岸風電海事工程，我國工作船業者看到衛星圖上那艘工作船，不禁心酸！

外商用巧門欺騙經濟部，讓外籍工作船允許進入「離岸風電」工作團隊，目前已經有一艘新加坡拖船停在外海，拖著無動力的探鑽船每天在作業，船員也都是外籍人士。而他們行使聯合國海洋公約的「無害通過」進入我國領海「補給」，結果一「無害通過」就是半年多。

本刊調查，任何船隻若以「無害通過權」為由，領海國不能拒絕，但前提是，不得從事捕魚、探勘、研究、測量、起落搭載飛機……等十幾項行為，海事工程作業當然也包括在內。

更何況，航業法第四條規定，非中華民國船舶不得在中華民國各港口之間運送客貨，試想連載客載貨都不行了，何況是從事海事工程作業！但這些外籍船隻鑽法律漏洞，以「無害通過」進入領海，然後一上了船，就當成自家領土，中華民國政府不得干涉，真是荒謬！

政府不是沒發現這一點，台灣港務公司（前港務局）所屬的「台灣港務港勤公司」就引用該法，爭取離岸風電的「人員運輸船」必須是該公司的船舶，可是該公司卻自掃門前雪，並沒有幫其他工作船業者爭取探鑽、拖曳、拋石、布纜等工作機會，以致於本來應該投資千億元在海事與工作船項目，至今只有30億是台灣業者賺了。

目前還有3艘外籍拖船還在高雄港錨區停泊，虎視眈眈！顯然，達德、CIP這幾家外商，根本不把承諾經濟部的「國產化」當作一回事。業界人士指出，外商報到經濟部有家「X華」公司承接布纜工程，內行人一看就知道該公司只是「人頭」，因為這家公司的專長是挖海底汙泥，他不會布纜，但經濟部哪懂？一看是台灣廠商，就給放行！

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