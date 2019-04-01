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【千億肥外商】砸兆元蓋離岸風電　說好的國家隊竟被外商整碗捧去

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為了「離岸風電國產化」政策，政府多花了5000億元躉購風電，如果能夠成立國家隊成功扶植產業，這政策該被鼓勵，但海事工程業者投訴，得標的外商業者利用經濟部不懂海事、船舶業務，以及交通部事不關己的漏洞，以綁規格方式避開國產化的規定，找便宜的外籍船舶作業。為了國產化，政府多支付5000億元，而年金改革，一年也不過攢下一千億元；可是，單單海事工程與工作船項目，一千多億元預算，台籍廠商只拿了30億元。

為解決缺電危機以及非核家園的理想，經濟部大力推廣離岸風電政策。（台電提供）

「高雄市海事工程商業同業公會」理事長文展權拿著一疊資料，告訴記者，政府宣示要「完備離岸風電建設基礎，帶動本土化與升級」的政策目標，其中「施工船隊」的部分明訂「短期之內將成立海事工程聯盟，以既有或購租施工船舶成立船隊，爭取離岸風場海事工程，中長期則新建離岸風機安裝船並成立船隊，投入國內及東南亞市場」。可事實上，1千億元的海事工程雇用國產工作船的錢不到30億元，都給廉價的外商搶走了！

高雄海事公會理事長文展權強調，目前外商發包的工作，他們都有能力承攬。

本刊調查，離岸風力發電國際開發商自行投標的市場價格最高每度2.55元，為了扶植本土產業，達到「國產化」的目標，經濟部以每度5.8元收購。後來經濟部次長曾文生認為外商賺太多，砍到5.1元，外商一度威脅出走。躉售價格2.55元拉到5.1元，政府得多花約5000億元，年金改革砍得退休軍公教人員唉唉叫，一年也不過省新台幣1000億元，經濟部為了「國產化」一出手就是一兆多元。

請繼續往下閱讀...
外籍工作船停在高雄港錨區，虎視眈眈準備搶台灣籍船隻的工作。（高雄海事公會提供）

立委廖國棟質詢時說，多花這5000億如果能夠搞好「國家隊」，以後自己組建風機，甚至到國際市場競爭，這筆錢不是不能花，問題是「國產化」根本沒有落實，經濟部被外商以2025年完工期程綁架，予取予求，喪權辱國。

文展權指出，本來經濟部規劃要組成M（Marine，水下基礎工程）team跟W（Wine風電機）team，M team由中船領軍，W team由中鋼領軍。透過這次一兆多的投資，學會作離岸風電，這將是個未來有潛力的綠色產業。

而且，為了落實國產化，經濟部還規定：水下基礎（25%，最多錢），工作船、海事工程（10%），電纜，變電這四大領域，必須優先雇用台商。文展權說，經濟部的想法很好，問題是被貪婪的外商利用巧門給矇騙，因為經濟部的官員懂產業，但不懂海事、船舶，而交通部主管港務但事不關己，隨隨便便蓋章。

文展權說，台籍海上工作船探鑽、布纜、拋石的作業能力都很強。（高雄海事公會提供）

至於，為何外商要找國外船隻？文展權指出，因為雇用台籍工作船比較貴！理由很簡單，台籍船隻要繳30%到40％的稅金給中華民國政府，外商不用，而外籍船隻多數屬於國際財團，他們的舊船已經攤提得差不多了，可以低價搶標，再加上他們全球接單，一年至少三百多天有工作，而台灣的工作船一年頂多4個月到5個月有工作，價格壓不下來。

離岸風電從建設到未來維修、售電，商機無限，是未來明星產業。
高雄港的布纜船，一年只有4、5個月有工作，看著忙碌的外籍船隻相當辛酸。

但是難道不就是為了扶持本土產業，離岸風電躉購價格才拉高到5.1元，多給外商五千多億？這筆錢不就是因為台籍船隻成本高，要補貼外商的嗎？而外商已經多賺5000億，荷包都滿到溢出來了，卻貪婪無下限，如此利用巧門封殺台灣船商，政府若讓外商得逞，真的是冤大頭！

為了國產化，台灣離岸風電多花了5千多億元，海事工程佔總預算10％，也就是說總金額一兆多元的離岸風電，政府多花500億元的「學費」。但是外商卻利用跨部會作業的漏洞，讓金額高達1000億元的海事工程與工作船項目，台灣船商只拿了30億元，而外商的巧門，說穿了不值錢，就是最常見的手法「綁規格」，而這些老外能夠得逞，無非是利用部會各自為政的矛盾。

「高雄海事公會理事長」文展權指出，外商的手法，就是用「規格」來刁難，目前得標的外商包括CIP（哥本哈根基礎基金）、沃旭（丹麥）、達德（德商），都在快要施工了，才行文交通部港務公司，給一個冷門的工作船規格，要求港務公司7天內回文。

而台灣港務公司一查，當然沒有此型號的台籍船隻，於是外商就拿著交通部台灣港務公司的回文跟經濟部說，因為貴國沒有我們需要的工作船，我要用外籍船隻以及作業人員，而交通部既然蓋章，核發相關准許文件，經濟部也就放行。

外籍工作船停在高雄港錨區，虎視眈眈準備搶台灣籍船隻的工作。（高雄海事公會提供）

文展權說，外商不能綁規格，而是應該提出「工作需求」，只要能達成任務，滿足需求的船隻就應優先使用。舉個例子，你要運一噸的貨物，從甲地到乙地，福特、裕隆、豐田的車子都作得到，你只挑台灣沒有的勞斯萊斯、8個渦輪的特殊車輛，根本是故意坑人，欺騙經濟部不懂船舶，而且只限7天回函，讓台灣航商連要去租船都來不及，這哪叫國產化？

舉例而言，之前外商要進行海底下基座周邊填石工作，這種沒有什麼技術門檻工程，台灣船商不知做了幾百次，也有不少「拋石船」，可是，外商非要台灣沒有的「落管船」。

文展權解釋，傳統拋石船，係利用挖土機把石塊填進指定的海域，而「落管船」有根管子，可以更精確輸送石塊到海底，兩種船功能都差不多，落管船效率高了些。一位不願具名的船商說，用落管船就是在綁規格，你非要更好的落管船也行，若政府保證有一定的工作量，我們願意投資，才十幾億，但你外商臨時說要落管船，那不是故意刁難，什麼才算故意刁難？

文展權說，台籍海上工作船探鑽、布纜、拋石的作業能力都很強。（高雄海事公會提供）
高雄海事公會理事長文展權強調，目前外商發包的工作，他們都有能力承攬。

文展權說，為了國產化，台商願意投資，例如「環球測繪公司」兩年前才打造海上鑽探的專業船隻「大地能源號」，鈜大公司也買了一艘探鑽專用船「澳黛麗絲號」，他拍胸脯說：「目前外商發包給外籍工作船的，沒有一項是台灣人沒有能力承攬的」，可是看著外商的工作船，每天在領海內外進進出出出，他們好辛酸！

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關鍵字：離岸風電,鏡週刊

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