台銀14個月提呆帳百億元　覆蓋率衝600%

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀今（1）日表示，因應第九號公報（IFRS），呆帳的提列原則由以往已發生損失才提列，改採預期信用損失減損模式，台銀的呆帳覆蓋率至2月底達600%。

台銀今年前2月稅前盈餘約47億元，扣除提列備抵呆帳30億元後，稅前盈餘僅剩17億元，前 2 月一口氣提列30億元，主要是考量華映與綠能聲請重整，債權回收期漫長，因而增加備抵呆帳提列，截至今年2月台銀的呆帳覆蓋率約600%多。

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外界也關心，台銀對大同的放款與曝險金額，而台銀確實有辦理大同的聯貸，預估曝險金額大約40多億元。台銀總經理邱月琴則表示，對於大同子公司華映的放款，已經在3月底全部認損，但是卻沒有正面回答對大同的放款情形。

台灣金獨立董事陳錦稷近日三天連續發兩次臉書，針對台銀的內稽內控有問題：首先，質疑台灣金三年之內連續換三任總稽核，總稽核變動太快，不利台灣金稽核工作的穩定；其次，子公司台灣證券也有員工有跟單的問題，有查看政府基金下單情形，內稽內控也有漏洞。

最後也質疑，台灣金旗下的14個月內，提列超過百億元的備抵呆帳，達到103億元，台銀的備抵呆帳大有問題，讓人不禁懷疑有藉由備抵呆帳的提存，操縱損益之嫌。

台銀以3點說明：其一，去年金融業實施國際財務報導準則第9號公報(IFRS9)，呆帳提列原則由以往已發生損失才提列，改採預期信用損失減損模式評估，當預期未來經營環境惡化時，如中美貿易衝突、景氣下修等經濟狀況，台灣銀行先增提準備，以因應未來的不確定性。

其次，依據金管會「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」及之「加強本國銀行授信風險管理措施」規範，都鼓勵銀行應儲備因應未來景氣反轉的能量，台銀增提備抵呆帳，提升備抵呆帳覆蓋率係應現行國際金融監理趨勢所需。最後，台銀的放款市占率排名為首，但備抵呆帳覆蓋率為公股銀行中段班，雖同業提列備抵呆帳情形高低不一，各有經營考量，惟台銀仍有必要持續提升風險承擔能力，才達成銀行整體經營目標。