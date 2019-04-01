鴻海爆量攻漲停登上市值二哥　歸功於3大外資券商



▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今（1）日成為大盤多頭領攻指標，股價開高走高，終場收在漲停80.8元，成交量爆出16萬8,224張，為2017年4月5日以來的大量，寫下歷史第三高成交量，也順勢晉升第二大市值公司。根據統計資料指出，今日外資券商買況激烈，第一名以台灣摩根買超最多，第二則是瑞士信貸，第三名為瑞銀。

今日多家外資券商買進鴻海，甚至有亞系外資調升鴻海的目標價以及買進評等，而統計今日買超力道很強的也有台灣匯立、高盛、美林、麥格理等券商。

台股今日虎頭蛇尾開高走低，終場僅上漲1.59點，以10,642.63點作收，但創下今年3月15日以來的大量為1530.56億元。統計今日三大法人全數買超，尤以外資及陸資（不含外資自營商）買超93.06億元最高，統計外資買超前十名中，買超鴻海最多，單日外資就買超達4萬3,744張，目前已連續買超5天，合計累計買超張數有47,599張。

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而鴻海今日攻上漲停，不僅股民笑呵呵，董事長郭台銘日前也不斷的強力回補持股，成為這波強漲的最大贏家，目前郭董手中持有鴻海股票13.32億股，市值也從979.02億元跳增至1076.26億元，單日增加約近百億。