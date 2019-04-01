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泰山穩坐氣泡水霸主　市占達三成　今年預估雙位數成長

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▲泰山企業行銷群副總經理雷松清表示，泰山於2016年首次推出Cheers氣泡水後，成功帶動飲料營收大幅成長，去年飲料營收已達20億元，年增超過10%。（圖／泰山提供）

▲泰山企業行銷群副總經理雷松清表示，泰山於2016年首次推出Cheers氣泡水後，成功帶動飲料營收大幅成長，去年飲料營收已達20億元，年增超過10%。（圖／泰山提供）

記者林淑慧／台北報導

打響氣泡水名號的飲料大廠泰山今（1）日表示，氣泡水的市場規模在短短三年間成長了11倍，去年已達9億元大關，而泰山氣泡水目前市占率約三成，穩居市場龍頭，今年預估仍將有雙位數的成長，可望帶動公司第二季營運看旺。

泰山食品今天舉辦「茶攤一條街」新品發表會，邀請貢茶總經理吳潤澤、圓石董事長楊紘璋，以及日出茶太、水巷茶弄、COMEBUY等業者代表出席，而近期飲料市場趨勢備受外界關注。

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泰山企業行銷群副總經理雷松清表示，台灣的包裝飲用水包含鹼性水、純水等，市場規模約90億元，氣泡水的成長幅度最為強勁，去年市場規模已達9億元，而近期包括黑松、味丹等同業也推出新品，在各大飲料廠相繼投入下，氣泡水的後市仍有很大的成長空間。

▲泰山氣泡水Cheers穩坐市場龍頭，還曾進軍連鎖飲料店現做氣泡飲。（圖／泰山提供）

▲泰山氣泡水Cheers穩坐市場龍頭，還曾進軍連鎖飲料店現做氣泡飲。（圖／泰山提供）

泰山2016年首次推出Cheers氣泡水後，成功帶動飲料營收大幅成長，去年飲料營收已達20億元，年增超過10%；今年則再接再厲推出草莓新口味，五月也將再有新品面世，除了擴大在氣泡水的銷售市占，更持續帶動氣泡水熱銷，今年飲料業務以營收成長至少10%為目標。

根據OKmart統計，2018年氣泡水商品支數大幅成長，在水產品品項產比達三成，是2017年的二倍。氣泡水、茶飲品的業績，則較2017年成長2.5成，占整體飲料業績四成，創近五年來新高紀錄。

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關鍵字：泰山,氣泡水,茶攤一條街,貢茶,日出茶太,水巷茶弄,COMEBUY

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