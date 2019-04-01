台灣勞工薪資難調漲　勞長：不該歸咎外勞適用基本工資

▲勞動部職業安全衛生署與台灣區水泥工業同業公會今（1）日簽署安全伙伴，共同保障勞工的工作安全。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

在勞動部長許銘春見證下，勞動部職業安全衛生署與台灣區水泥工業同業公會今（1）日簽署安全伙伴，共同保障勞工安全，而水泥業者也在座談會時建議，基本工資應本、外勞脫鉤以及降低就業安定費，許銘春對此表示，本勞薪資調整屬於勞資雙方合議，不該歸究於外勞適用基本工資所致，至於就業安定費則會參酌討論。

勞動部職業安全衛生署與台灣區水泥工業同業公會今天締結為安全伙伴關係，並舉行簽署儀式，水泥業者在座談會時提及，台灣傳統製造業勞工薪資大部分高於勞動部公告的最低工資，但每次基本工資調整均由外勞受惠，雇主除了增加成本及加班費外。另外，業者也建議調降就業安定費，從每月2000元調降至1500元，並請勞動部與輸出國協調可收取外勞的膳宿費，以降低公司成本。

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▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

許銘春表示，近期走訪各地舉行座談會，幾乎每一場都有企業主提出基本工資本勞與外勞脫鉤的議題，但基本工資是照顧邊際勞工最基本的生活，而台灣目前適用於基本工資的本勞約有180萬人，因此基本工資調漲，並不只外勞受惠，對本國勞工來說也有很大的幫助。

許銘春指出，本國勞工工資是由勞資雙方協商，政府並不會干預，不過政府責任則要照顧最基層的勞工，至於公司是否要調整本勞薪資，則可依據企業獲利情況而定，但要釐清的是不該把本勞薪資沒有調整，歸咎於外勞基本工資上漲所致。

至於調降就業安定費一事，許銘春則說，就業安定費是為了穩定本國勞工的就業，因此金額部分則會參酌，交由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。