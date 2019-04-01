科懋進駐國家生技園區　力拚3年開發新藥申請專利

▲科懋進駐國家生技園區。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

科懋生技（6496）今天（1日）攜手旗下科進製藥進駐國家生技研究園區，並舉辦第二屆乙型轉化生長因子國際學術研討會「TGF-β in Cancer」，科懋生技暨科進製藥董事長陳澤民表示，期盼公司短期能在2到3年間，開發出特定治療適應症的新藥物分子，並申請專利。

科懋集團以罕見疾病用藥開發和服務為主，不僅在2016年投入轉化乙型轉化生長因子新藥開發領域，並在科技顧問黃榮三教授的指導下，已經在新竹生醫園區成立研究中心開始篩選TGF-β 抑制劑或促進劑的相關候選藥物分子。

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陳澤民表示，所謂乙型轉化生長因子(Transforming Growth Factor Beta, TGF-β)是一種具有多功能的細胞激素，在體內參與許多重要的生理過程，例如胚胎發育、細胞生長及分化、傷口癒合、細胞凋亡、血管新生及免疫調控，而且TGF-β參與許多疾病的機轉，包括自體免疫疾病及發炎、組織纖維化、癌症、血管硬化及神經退化疾病，已經是新藥開發的重要標的，並在國際上展開研究。

▲科懋生技暨科進製藥董事長陳澤民（圖／記者姚惠茹攝）



陳澤民進一步解釋，找出TGF-β抑制劑及促進劑相對應適應症的候選藥物，像是TGF-β抑制劑中可作為促進傷口癒合，減緩組織纖維化的產生；TGF-β促進劑則可預防粥狀動脈硬化，改善阿茲海默氏症引起的神經細胞死亡的藥物，這就是所謂的反向醫學(reverse medicine)，透過瞭解疾病的原因、機制，再據以設計出治療疾病的藥物，以提高藥物篩選的成功率。

同時，陳澤民表示，科懋的乙型轉化生長因子研究中心擴大編制，並獲准進駐國家生技研究園區，不僅能結合中央研究院的創新研究人才與研發設備，進一步開發相關適應症的新藥。

談到科懋展望，陳澤民表示，目標力拼在2到3年間能開發出特定治療適應症的新藥物分子並申請專利，包括促進傷口癒合和器官及組織纖維化相關疾病，建立台灣世界級的新藥研發中心。