全台放無薪假人數剩285人　這3大行業實施家數比例最高

▲根據統計，全台實施無薪假共有20家企業，實施人數285人，較上期減少4人。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（1）日公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有20家企業，較上期增加2家，實施人數285人，較上期減少4人。勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至今（2019）年3月31日，全國實施無薪假的事業單位共有20家、影響人數達285人。此外，與上期（今年3月15日）實施家數共18家，影響人數289人相比，累計增加2家，實施人數減少4人。

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從行業別進一步分析，這次實施無薪假的20家事業單位中，「金屬機電工業」共有5家、實施人數40人，「資訊電子工業」也有3家、實施人數119人，而「化學工業」則有2家、實施人數12人，其他類別也有10家、實施人數114人。

勞動部官員表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

勞動部官員指出，根據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，需有書面約定書，包括工時、實施期間等，避免所謂的勞資爭議，各縣市勞政機關也會進行查證，若雇主違反相關規定，可依法開罰2萬至100萬元