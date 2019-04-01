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殭屍公司肆虐全球　利率回升成隱憂

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲過去十年來的超低利率催生了「殭屍公司」的崛起，只要持續維持低利率，它就不會成為問題。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

過去十年來的超低利率催生了「殭屍公司」的崛起，這些負債累累的公司甚至無法支付它們的利息，這絕對不是一個好跡象。

CNN報導，據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）的統計，去年全球發達經濟體的殭屍公司數量為536家，佔整體的13%。鑑於2018年全球經濟強勁，這個結果令人相當驚訝，殭屍公司的數量竟與經濟大蕭條時期相差不大，當時的全球發達經濟體的殭屍公司數量最多曾達626家。

請繼續往下閱讀...

美銀首席投資策略師哈特內特（Michael Hartnett）受訪時指出，經濟大蕭條時期公司要殭屍化很容易，因為每家企業的獲利都在崩潰。那這次又是什麼原因？濟學家將問題歸咎於這個極低利率的時代。

唾手可得的流動性使企業得以低成本借貸，低利率又鼓勵投資人押注風險較高的企業。近十年來，美國聯準會（Fed）將利率維持在接近0的水平，並將資產負債表上調至4.5兆美元。哈特內特說：「全球央行將利率維持在0，因此，沒有人會破產。」

雖然聯準會自2015年起開始穩步升息，但由於經濟長期放緩，上月已宣布計畫停止升息。與此同時，歐洲和日本的央行行長仍將利率維持在負值區域。

以合理的利率借貸並非壞事，借貸能幫公司建立新工廠、購買設備及雇傭員工及研發下一代產品來投資未來，同時也有助於為全球股市注入活力，激發人們的信心。但是殭屍公司卻是大肆的浪費。

為了維持公司生存，殭屍公司需要愈來愈多的資金，因使需要經常透過搜括資本市場來獲取更多資金。「他們正在為那些不應存在的公司維持生命。」哈特內特說，「那些企業正在耗盡資本及勞工力等資源，這些資源本應能更有效地使用。」

Ryan Nilandri Banerjee及Boris Hofmann在2018年9月在國際清算銀行（Bank for International Settlements）發布的論文中指出，殭屍公司的生產力較低，它們從更具生產力的企業中擠出投資和就業。這不僅僅是後金融危機的問題。

據國際清算銀行的報告，1980年代後期以來，因普遍的低利率，殭屍公司的數量飆升。儘管發達經濟體中僅有2%的公司是在1980年代後期成為殭屍公司，但到了2016年，已攀升至12%。這些公司不會透過破產來轉變或推出殭屍狀態，這類公司的壽命在現今只會更長。

殭屍公司正在耗盡其他經濟效益的資源，這種現象並不健康，但只要持續維持低利率，它就不會成為問題。不過近來美國失業率下滑至史上新低，加上技術勞工短缺導致工資迅速上升，問題便凸顯出來，因為這將迫使聯準會恢復激進的升息步伐。

哈特內特表示，若通膨開始意外上漲，那這些殭屍公司的問題就大了。

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關鍵字：殭屍公司,中央銀行,聯準會,利率

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