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社會 社會焦點 保障人權

先藏再挖？3男涉盜賣65萬元林木　「沒有工整的鋸切痕跡」判無罪

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▲台東林管處再次公告開放自由撿拾漂流木，時間從107年11月16日至12月15日止。（圖／台東林管處提供，下同）

▲3男涉嫌盜賣珍貴林木。（示意圖／台東林管處提供，下同）

地方中心／高雄報導

2名李姓及1名潘姓男子2013年被檢察官提起公訴，指控同年11月間某日「以不明方式竊取」一批市價將近65萬元的珍貴林木，先是埋藏在民生二溪堰塞湖附近的土裡，等到政府開放撿拾漂流木後，再挖出林木販賣。對此，橋頭地院認為林木沒有工整的鋸切痕跡，檢方也沒提出可證明3人以不詳方式取得樹木的證據，因此判3男無罪。

檢方指控李姓、李姓及潘姓3名男子2013年11月8日前某日，以不明方式竊取16、17林班地內國有林的產物，包括樟樹、烏心石、牛樟、櫸樹、紅檜等8棵珍貴林木，並先將樹木埋在民生二溪堰塞湖附近土裡；接著依據設籍於那瑪夏、桃源及茂林之原住民優先開放撿拾漂流木的規定，等到高雄市政府公告後，再將林木挖出。

▲台東林管處再次公告開放自由撿拾漂流木，時間從107年11月16日至12月15日止。（圖／台東林管處提供，下同）

根據判決書，3男在高雄市政府水利局的核准下，可使用怪手2部、吊車1部、搬運車4部，進出入旗山溪那瑪夏區老濃溪床。3人便以此為由，前往民生二溪堰塞湖附近將林木挖出，再搬運並堆放至承租土地堆放並販售。

屏東林管處人員則稱，當年菲特颱風過後，10月29日前便已將那些區域清理乾淨，不可能再有貴重木材，當時貴重或大徑級之漂流木也已全部註記，並於10月9日運回保管。檢方認為，3男並非在合法撿拾漂流木的期間，取得這批林木。

橋頭地院法官勘驗後認定，雖然每支樹木皆佈滿砂土，但無鋸切痕跡，該林木應為漂流木，並指出，林管處人員巡視清理漂流木的路線及區域，與3人撿拾漂流木的範圍不一致，也無法證明具體竊取方式，因此判3男無罪。

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關鍵字：漂流木,盜賣

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