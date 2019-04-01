Lyft上市後的最大贏家出爐　日本樂天第一季度收益1100億

▲美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國網約車公司Lyft在3月29日正式於美國上市，當日股價還一度竄上87.24美元，日本樂天公司（Rakuten）周一宣布，在第一季度對Lyft的投資收益1100億日圓，成為Lyft上市的大贏家。

Lyft總部位於舊金山，於2012年成立，營運地點僅限於美國跟加拿大，今年年初在美國市佔率為30.3%，僅次於Uber的67.3%，是當地第二大的叫車服務業者。

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根據《日經網》報導，自2015年以來，樂天在Lyft的投資7億美元，在Lyft首次公開募股前，他們就擁有13%的公司股份，Lyft在美上市當天以78.29美元（約2348台幣）收盤，股票上漲9%，公司市值達到約222億美元（約6660億台幣）。

今年年初至今，樂天股價已上漲超過40%，部分原因是因為Lyft首次公開募股後帶來的巨額收益超出預期，另外，樂天在科技業的押注包括被Uber以31億美元收購的中東網約車公司Careem以及美國圖片分享網站Pinterest，這些公司的估值上升連帶讓樂天受益。

經歷去年每股暴跌使交易市場枯竭後，今年美國股市出現大量IPO，那些先前延遲上市的公司，如今正趕著在IPO市場再次關門前趕緊上市，除了Lyft外，Uber、Pinterest、Zoom和Slack等公司也都預計於今年上市。

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