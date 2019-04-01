永大經營權之爭沈默至今　公司派出面澄清盼三方協商

▲左起為永大發言人林東昇、總經理蔡鋒杰。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）總經理蔡鋒杰今天（1日）召開媒體座談會，正式對外澄清從去年6月底股東會後至今的種種抹黑，除了澄清董事會接受日立盡職調查提案的原因，並對於收購價合理性只有建議權，而且日立已調高收購價至65元，強調獨董召開臨股會的理由已不存在，並盼三方在臨股會前協商。

永大總經理蔡鋒杰今天和發言人林東昇共同召開媒體座談會，首先強調永大向來穩健經營，並一直維持獲利穩定，成立至今50年員工平均年資都超過20年，其中超過25年的甚至超過500人，從未有過弊端，直到去年股東會後，市場派掀起經營權之爭，才一路紛擾至今。

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對此，蔡鋒杰澄清，永大董事會為何只接受日立的盡職調査（DD）提案，而否決其它兩家電梯廠商的提案，因為美商奧的斯（Otis）及瑞士商訊達（Schindler）從一開始不具名的增加永大持股到5%，再到去年各當選一席董事，但從未提供實質受益人資料，而且不僅沒有任何業務合作，甚至在台灣和大陸都是競爭對手，當選董事後也未解除競業禁止，因此難以接受其盡職調査提案。

至於為何接受日立盡職調查提案，蔡鋒杰表示，日立為永大原始股東，雙方合作超過50年，從技術合作到管理制度，日立對永大持股從未變動，更未在市場上操作永大股票，而且日立在台灣也從未設立電梯公司與永大競爭，相比其它廠商更容易達到無縫接軌及縮短整合期。

蔡鋒杰強調，盡職調查並非公開收購的必要程序，而且通常在進行盡職調查後，有極高比率會降低收購價或打消收購意願，所以日立盡職調查提案只是永大優先考量而非唯一考量，若日立公開收購未達成，永大也不排除接受其它公司的盡職調查提案，但是從日立去年10月發表收購決議至今，都沒有其它廠商向永大提出正式收購要約。

談到日立收購價，蔡鋒杰表示，董事會對收購價合理性只能提供建議權，並沒有決定權，而且依照法規，任何第三方都有權利提出收購要求，並由股東自行決定是否參與應賣，所以董事會成員也曾表示收購價格越高越好，但董事會沒有要求收購方加價的權利。

對於臨時股東會，蔡鋒杰表示，原本永大獨董陳世洋是以三萬多名股東中之一的黃文泰提告，就決定自行召開臨時股東會，但目前日立已提高收購價至每股新台幣65元，因此強調召集理由已不存在，但獨董仍執意召開臨時股東會，難以理解背後動機。