9字頭不遠了！鴻海一枝獨秀衝破80元大關　外資看好目標價至93.5元



▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今（1）日股價飆上漲停，衝破80元大關！而鴻海寫下獲利大驚奇，去年第4季獲利來到單季第3高，不過去年全年獲利是5年來低點，相較於其他代工廠因iPhone走疲拖累，鴻海可以說是「一枝獨秀」。法人甚至用「不可思議Unbelievable」來形容，且受惠5G與貿易戰訂單，旗下FII也大進補，亞系外資也將評等改為買進調升目標價從75元上調至93.5元。

鴻海今日股價一度衝破80元大關，收80.8元，創5個月來新高，成交量超過16萬張。而重登股后的鴻海也帶動集團相關個股如京鼎（3413）、廣宇（2328）也隨鴻海集團走高，股價上漲4.36%、1.49%。

鴻海去年第4季合併營收1.8兆，年增31.55%，營收創歷年單季新高。去年第4季合併毛利率7%，較去年第3季5.87%增加1.13個百分點，去年第4季營業利益642.8億元，合併營益率3.55%，較去年第3季2.28%增加1.27個百分點，鴻海去年第4季每股稅後純益4.06元。

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由於今年新款iPhone並非大改款，富邦投顧預期鴻海內部兩大目標仍會從持續改善毛利率、控制費用著手；因此上調鴻海今年毛利率、營益率預估值至6.45%、2.7%。看好獲利向上趨勢，將評等上調至加碼，目標價也從73.5元上調至86元。

而FII受惠於通信和5G基礎設施不斷擴張以及中美貿易緊張局勢，帶動通信網絡設備訂單增加，這迫使全球互聯網服務供應商（ISP）增加對富士康墨西哥工廠的訂單，讓亞系外資也看好，鴻海第4季獲利表現。報告指出，今年上半年是營運低點，下半年聚焦穩定成長，將評等從上調至買進，目標價同步調升至93.5元。

法人普遍看好鴻海，加上郭台銘近來來不斷的強力回補持股，成為這波強漲的最大贏家，他目前手中持有鴻海股票13.32億股，市值也從979.02億元跳增至1076.26億元，單日增加約近百億，重登股后寶座。