泰山攜手韓國貢茶　搶攻600億元包裝茶飲市場大餅

▲茶飲市場持續成長，泰山今年力邀韓國手搖茶飲品牌貢茶合作，搶攻一年約600億元的包裝茶飲料市場大餅。（圖／泰山提供）

記者林淑慧／台北報導

包裝飲料大廠泰山今（1）日攜手第一手搖茶品牌貢茶，以及連鎖手搖飲料品牌COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等業者，聯名推出冷藏包裝茶飲料系列，新品將在飲料旺季前上市，搶攻一年約600億元的包裝茶飲料市場大餅；對此，法人表示，泰山第二季營運可望提前點火。

依據經濟部統計，目前國內手搖茶飲市場規模超過500億元，而包裝茶飲料市場規模約600億元，為國內飲料市場的二大主力，第二季將逐漸邁入市場旺季；泰山在去年結合二大飲料系統合作開發新產品，並率業界之先搶進超商通路，為國內飲料市場另闢新戰場。

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泰山主管表示，將手搖飲料與包裝茶飲以聯名合作的方式，為國內飲料業首創，去年以全新品牌「茶攤一條街」面世，上市短短9個月熱賣超過800萬罐，與水巷茶弄的聯名產品「檸檬小紫蘇」更是創下當年度果汁類飲料新品銷售第一的佳績。

茶飲市場持續成長，泰山今年力邀韓國品牌貢茶合作，以門市最暢銷的奶蓋系列產品做發想，混搭韓國最具人氣的草莓與起司，推出韓風起司草莓奶茶新產品，可望成為整體茶飲銷售成長的新動能。

泰山指出，貢茶目前在全球已有將近1500個據點，去年更大手筆請來韓國當紅男星朴敘俊代言，將聲勢推向高峰，穩占韓國第一大手搖茶品牌地位。