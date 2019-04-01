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鴻海攻上漲停台股仍敵不過賣壓　大盤後繼無力僅收漲1.59點

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

中美貿易可望達成協議樂觀氣氛持續主導全球股市，美股上周五收漲，又受到年報創高激勵，台股今（1）日由鴻海以直逼漲停的氣勢領漲，加上台積電、大立光與其他電子權值股表現也同樣強勢，盤中一度大漲近百點，突破10,700點大關，創波段新高。儘管鴻海強勢，盤中台股雙王、台塑四寶與金融股後繼無力，賣壓出籠，行情一路走低，午盤後跌至10,627點，終場集中市場加權指數僅漲1.59點，收10,642.63點，漲幅0.01%，成交量新台幣1530.6億元。

權王台積電（2330）盤中漲幅最高逾2%，終場賣壓沉重，守平盤、至245.5元；股王大立光（3008）也下跌2.61%、收4480元；鴻海（2317）去年第4季獲利來到歷年單季第3高，今日早盤股價帶頭衝，終場直攻漲停，終場收漲9.93%、站上80.8元大關，市值破兆。鴻海股價狂拉，也帶動集團相關個股如京鼎（3413）、廣宇（2328）也隨鴻海集團走高，股價上漲4.36%、1.49%。

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小致詞。（圖／記者林敬旻攝）
▲鴻海（2317）因財報獲利優於預期，加上董事長郭台銘被拱選總統話題，今（1）日股價狂飆直逼漲停。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

而光學元件股玉晶光（3406）直攻漲停﹐來到396.5元，其他像是精測（6510）、倉和（6538）盤中也強攻漲停板，另外PCB類股華通（2313）、欣興（3037）、康控-KY（4943）、環球晶（6488）等人氣股，盤中股價也強勢上攻，漲逾5%-9%不等。

美國在新一輪貿易談判提出的方案改善，包括強制技術轉讓，雙方重?協商，有望結束貿易爭議，三大指數全數上漲，道瓊工業平均指數3月29日終場上漲0.82%或211.22點、收25,928.68點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.67%，季K線上漲大漲11.15%、為2013年Q1以來最大單季漲幅。那斯達克指數上漲0.78%或60.16點、收7,729.32點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.13%，季K線大漲16.49%、為2012年Q1以來最大單季漲幅。標準普爾500指數上漲0.67%或18.96點、收2,834.40點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.2%，季K線大漲13.07%、為2009年Q3以來最大單季漲幅。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,鴻海

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