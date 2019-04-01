最狂玩具蒐藏家織田紀香顛覆想像　把辦公室變「商場」搶兒童節商機



▲諾利嘉總經理織田紀香。（圖／諾利嘉提供）

記者劉姵呈／台北報導

你能想像死氣沉沉的辦公室也能搖身一變成商場嗎？面對經濟不景氣、各商業區的房租飆漲、現代人購物習慣的改變，把所有做進出口貿易的中小企業急得跳腳，人氣數位行銷講師、現任諾利嘉總經理織田紀香創造了一個新興商業模式，那就是把辦公室變賣場，「集客（即刻）轉現金」的特賣活動，不但開放自家辦公室的玩具蒐藏給人參觀，也開放給所有人參加「玩具快閃特賣會」，未來更將計畫與復仇者聯盟合作展場，把「人流」轉成「金流」！

織田紀香善用自己行銷20年的經驗，成立諾利嘉股份有限公司，以整合行銷、網紅行銷、電子商務經營等提供合作夥伴跨平台的數位行銷服務；最受矚目的就是諾利嘉的辦公室充滿了織田紀香的獨門電影模型蒐藏，而這次的集客變現哆奇玩具特賣會從今（1）日起至4月6日止，搭上兒童節連假假期，所有的大朋友小朋友都可以以最特惠的價格，到諾利嘉的辦公室買到所有日本最夯的限量玩具，像是日本最夯的療癒玩具「捏捏樂」（又稱：軟軟）也成為此次主要賣點之一。





▲▼諾利嘉總經理織田紀香把辦公室變玩具商場，創造人流與金流。（上、下圖／記者劉姵呈攝）





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織田紀香說，這次的特賣活動，除了想要敦親睦鄰之外，還有團隊操兵，在創立諾利嘉的一開始就想到要將以往僵化的辦公室空間作活化、更有效利用。「既然我的蒐藏成為辦公室的特色，開放給大家觀賞，那何不利用空間讓我們的合作夥伴可以多一個通路作銷售跟行銷。」

而台灣曾經是全球最大的出口代工王國，但因著銷售通路的轉型、消費習慣的改變，玩具產業成了夕陽產業，為何會想以此產品為出發點？自己就是個超狂玩具蒐藏家的織田紀香說，她發現很多人會透過線上購買，再到實體通路作領取，但台灣傳統玩具店不會作線上活動，且賣的品項太複雜，會遇到變現壓力，就得出清、或低價求售；而進出口貿易商需要更多通路作推廣與代理，這時候身為多元行銷公司就能發揮專業，而又相較於玩具店更有彈性，可幫助合作夥伴，吸引更多顧客上門。



▲織田紀香本身就是一個超狂玩具藏家，光是辦公室模型蒐藏就要價一台進口車瑪莎拉蒂。（圖／記者劉姵呈攝）

因著對電影玩具模型的狂熱，許多媒體、玩具廠商、代理商與蒐藏家都前來諾利嘉的辦公室拜訪，有豐富行銷經驗的織田紀香認為，要大眾經營不如分眾經營，比較符合時代的趨勢，「既然有人流，當然要導入金流！」一方面也能有效的活化自家公司的資產，讓辦公室也為公司賺錢，同時藉此機會讓更多人認識這家新創公司，有更深的印象。

除了原本進行中的發展項目，像是韓國服飾、聲音平台以及醫療行銷，織田紀香透露，這次的玩具特賣會只是暖身，目前也已經在談下一步合作跟代理，像是即將在將在4月底上映的漫威電影大作《復仇者聯盟4：終局之戰》，也相中了諾利嘉多元行銷整合的能力，籌備之後的主題展與展售會。