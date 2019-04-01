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台商回流超夯投資額千億在望　王美花：還有50多家廠商待審

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲美中貿易戰衝突未解，目前已有24家廠商回流投資，還有50多家廠商排隊審查。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰打得難分難解，掀起一股台商回流熱潮。經濟部次長王美花今（1）日表示，越來越多廠商了解「歡迎台商回台投資行動方案」的優點與誘因，目前待審案件還有逾50件，同時也高興許多優良台商返台擴廠、增加產線，對台灣來說是一個好現象。

經濟部政務次長王美花今天在立法院經濟委員會受訪表示，只要符合高值化的5+2產業，都歡迎回來流台灣，只要能夠促進產業發展，政府也能協助產業更好。

請繼續往下閱讀...

▲▼經濟部次長王美花。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部次長王美花。（圖／記者李毓康攝）

王美花指出，越來越多廠商了解「歡迎台商回台投資行動方案」的優點與誘因，目前還有50多件等待審理，另有許多廠商撰寫說明書，同時也有廠商等著審議，非常高興有優良台商回流擴廠、增加產線，對台灣來說是一個好現象。

至於廠商返台遇到的難題，王美花則說，有廠商會去找閒置廠房來擴產，並在最短時間內投入生產，但也有廠商需要土地，經濟部也會協助尋找適合的廠房。

「歡迎台商回台投資行動方案」自2019年1月1日實施迄今，已有24家廠商通過資格審查，總投資金額約910億元，可望帶來超過9000個本國就業機會，顯見台商回台投資趨勢持續增溫，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線的意願。

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關鍵字：經濟部,王美花,台商,美中貿易戰,投資,產線

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