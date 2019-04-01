開車也可預防感冒！Jaguar Land Rover開發新技術幫駕駛抗流感

▲Jaguar Land Rover宣稱，未來的車款將有助於對抗超級病菌。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Jaguar Land Rover，下同）

財經中心／綜合報導

汽車竟可以對抗感冒及流感？英國豪華車品牌Jaguar Land Rover（JLR）宣稱，未來的車款將有助於對抗超級病菌，並防止感冒及流感病原體的傳播。

USA Today報導，Jaguar Land Rover日前發布聲明指出，正研究在新車的空調系統整合紫外線-C（UV-C）殺菌技術，該技術在醫療界已使用了70幾年。該公司醫療總監艾里（Steve Iley）博士在聲明中表示，汽車駕駛一年平均有300多個小時作在駕駛座前，「顯然可趁機充分利用車子來進行預防性的醫療保健。」

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紫外線-C技術目前已廣泛印用於水淨化、空氣過濾及表面消毒，Jaguar Land Rover認為，該技術也可整合至汽車中，用紫外線破壞病原體DNA分子結構，以防止細菌在汽車內存活。據實驗，該技術可以將包括MRSA（抗藥性金黃葡萄球菌）在內的4種主要的抗藥性超級病菌消滅多達30%。

艾里表示，在天氣較冷的月份，感冒更容易傳染，「至少你可以確定你在車上時，那些有害的病原體已被消毒。」Jaguar Land Rover表示，目前該公司正在探索「各式各樣有益駕駛與乘客健康的功能，以迎向自動駕駛的未來」。

雖然艾里說相信汽車可以在共享機動性時代中扮演「預防性醫療保健的一部分」，但該技術將正式整合至汽車的日程則並未公布。