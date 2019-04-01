影／林之晨愚人節新官上任三把…賴打？上班第一天秀出網紅實力

記者邱倢芯／綜合報導

台灣大哥大新任總經理林之晨今（1）日走馬上任，由於今天恰好也是愚人節，讓任不免擔心新任總經理到底會不會準時上班？而一到上班時間，「台灣大哥大與你在一起」粉絲團便釋出了一段林之晨搞笑進辦公室的影片，且貼文還寫著「新官上任三把火」、「老朋友新朋友申辦，網路門市全方案，原優惠不減，加碼再送打火機充電線」等搞笑資訊，試圖打造林之晨網紅的形象。

▲台灣大哥大新總經理林之晨4/1走馬上任。（圖／翻攝自台灣大哥大與你在一起粉絲團）

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事實上，林之晨的上任台灣大官方鋪梗了許久；從上週五（3/29）粉絲團就先釋出了台灣大大董蔡明忠面試林之晨的搞笑影片。蔡明忠先是考驗林之晨的體力，要他跑馬拉松，再來是考驗林之晨的工作效率，交給他一大疊的文件批閱，以及要求林之晨擔任同事間的啦啦隊等。

今日粉絲團更以「哥來上班了」作為開頭，正式宣佈林之晨上任台灣大哥大總經理一職，且還宣佈了新的電信優惠方案，那就是在今天晚上23:59前導台灣大網路門市申辦方案，不但先前的電信原優惠不減，還加碼再送打火機充電線，用搞笑的方式顯示出林之晨的「效率」。

不過，雖然林之晨用搞笑的方式拉近與用戶之間的距離，不過當時蔡明忠看中的是希望林之晨能為台灣大帶來創新數位轉型的能量；明年台灣電信業也將面臨5G釋照等新挑戰，林之晨過往的新創實力，是否能成為台灣大的創新經濟動能，就還要等一段時間後才能驗證了。